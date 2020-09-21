Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF),1 Eylül 2020 tarihi itibariyle geçerli olan ve ikinci el oto ticareti için yürürlüğe giren yeni yönetmelikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, düzenlemenin ikinci el araç alım-satımını ticaret olarak yapan işletmeler için çok doğru bir adım olduğunu, fakat oto servisleri ve oto tamirhanelerinin istisna olarak kabul edilmesini talep ettiklerini belirtti.
Ünaldı, "Oto servisleri ve oto tamirhaneleri yılın belirli dönemlerinde iş hacimleri düştüğünde, araç girişleri azaldığında, işletmenin ayakta kalması için, istihdam yarattığı çalışanlarının maaşlarını ödemek için belirli zamanlarda sigorta şirketlerinden ya da şahıslardan hasarlı araç satın alıp, onarıp, satışa çıkarıyorlar. Bu işletmelerin yılda sadece 3 adet araç satışı gerçekleştirmesi ise mümkün değil. Yaklaşık 30 bin oto servis işletmesinin yaptığı bu alım-satımlar için ilgili yönetmelikteki şartların aranmamasını ve yetki belgesinden muaf tutulmasını talep ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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