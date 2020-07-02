Toptan elektrikte yüzde 42 indirim

Elektrik tüketimine ilişkin merakla beklenen haziran ayı verileri ortaya çıktı. Mart, nisan ve mayıs ayları pandemi dönemi olarak öne çıktı. Bu aylarda, sanayi ve ticarethane faaliyetlerin kısmen ya da tamamen durması nedeniyle elektrik tüketimi düşmüştü.
Marta, tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 oranında düştü. Nisanda, 2019 yılının eş ayına göre yüzde 14 düştü. Mayıs ayında da yine bir önceki yılın eş ayına göre yüzde 15.5 gerileme yaşandı.
Peki, haziranda tüketim ne oldu? Pandemi sonrasında “normalleşme” adımının atıldığı haziran ayına ilişkin tüketim verileri ortaya çıktı. Eski TEDAŞ Genel Müdürvekili Osman Nuri Doğan’ın yaptığı çalışmaya göre, haziranda düşüş hızı geriledi ve bir önceki yılın aynı ayına göre tüketimdeki düşüş yüzde 2.4 oldu.
Ocak-haziran dönemi tüketimi de belli oldu. Yılın ilk yarısında elektrik tüketimindeki gerileme, yüzde 3.5 olarak kayıtlara geçti. Ocak-haziran döneminde toplam tüketilen elektrik miktarı, 141 milyar 943 milyon kilovatsaat.
YÜZDE 42 İNDİRİM
EPDK, devletin sahip olduğu santralları işleten Elektrik Üretim AŞ’nin, ikili anlaşmalarla şehiriçi dağıtım ve perakende şirketlere sattığı birim elektriğin fiyatını 1 Temmuz’da düşürdü. Birim fiyat, 22,83 kuruştan, yüzde 42’lik düşüşle 13,20 kuruşa çekildi.
Bu karar, son tüketiciye tarife olarak ¬yansıyabilecek bir parametrenin ortaya çıkmasını engelledi.
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