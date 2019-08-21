21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Memur ve memur emeklilerinin 2020-2021 yılı maaş artışlarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde 20 Ağustos olarak belirlenen müzakere süresi içinde uzlaşma sağlanamadı. Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin son teklifini 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 olarak açıkladı. MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın ise iki yılda memur maaşlarına yapılacak toplam artışın en az yüzde 20 olmasını istediklerini söyledi. Hükümetin son teklifi ile MEMURSEN’in talebi arasında 6 puan fark bulunuyor.
Görüşmelerin ilk günü belirlenen takvim uyarınca, müzakerelerin 20 Ağustos’ta tamamlanması gerekiyordu. Hizmet kollarına ilişkin görüşmeler tamamlandı. Ancak, memur maaşlarına yapılacak artış konusunda uzlaşma sağlanamadı.
HAKEM KURULU SÜRECİ BAŞLADI
Belirlenen takvim uyarınca, uzlaşmazlık tutanağının tutulması ve sendikaların 23 Ağustos Cuma akşamına kadar hakem kuruluna başvurması gerekiyor. Sendikalar başvuru için cuma gününe kadar bekleyebilecek.
Sendikalar hakem kuruluna başvuru yapıncaya kadar uzlaşma yolu açık bulunuyor. Taraflar bu tarihe kadar kendi aralarında anlaşırlarsa hakem kurulu kararına gerek kalmayacak.
Bu tarihe kadar da bir uzlaşma sağlanamadığı takdirde sendikaların başvuruda bulunmasıyla hakem kurulu devreye girecek. Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş başkanlığında oluşturulan hakem kurulunda, 5’i sendikaların belirlediği isimler arasından olmak üzere 11 üye görev yapacak. Kurul toplantıları en az sekiz üyenin katılımı ile yapılacak. Kurulun, sendikaların başvurularından itibaren beş gün içinde karar vermesi gerekiyor. Hakem kurulunda oyların eşit çıkması durumunda, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış kabul ediliyor.
Sendikalar hakem kuruluna başvuruda bulunmazsa hakem kurulunun görev yapmasına gerek kalmayacak. Bu durumda memur maaş zamları, geçmişte olduğu gibi bütçe kanunu ile belirlenecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!