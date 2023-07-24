"Aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmeli"

Yalçın, talepleri arasında ücret skalasındaki çarpıklığın giderilmesi, kamu görevlilerinin özgürlüklerinin artırılması, sosyal yardımların kapsamının genişletilmesi ve emekli aylıklarının artırılmasının da önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, diğer taleplerini şöyle sıraladı:

"Enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren verilmesini ve en az 2 puan artırımlı ödenmesini, Toplu Sözleşme ikramiyesinin aylık 1000 lira olarak ödenmesini, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 lira kira yardımı verilmesini, 1. dereceye yükselmiş bütün kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600 olmasını, dini bayramlarda kamu görevlilerine 4 bin 850 lira ikramiye ödenmesini, eş yardımının 2 bin lira, çocuk yardımının 500 lira ödenmesini ve emeklilere de verilmesini, 8 bin 77 lira seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz. Bunlarla birlikte, mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef gibi birçok ünvandaki kamu personelinin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının iyileştirilmesini, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını, kadroya geçişte kapsam dışında kalan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini talep ediyoruz."