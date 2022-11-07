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TOKİ takvimi: İstanbul, Ankara, İzmir 2022 TOKİ kura çekimi ne zaman, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura tarihleri: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesinde kura heyecanı başladı. Bakan Kurum resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi hakkında güncel bilgileri paylaştı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenler...

Giriş: 07.11.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ kura çekimi tarihinin netleşmesinin ardından İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamaları ile  İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

    İstanbul’un Beyoğlu İlçesi Okmeydanı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ kura çekimi tarihleri hakkında beklenen haberi verdi.

    2022 TOKİ kura çekilişinin ilki 7 Kasım tarihinde Ardahan ve Şırnak'ta gerçekleştirilecek.

  • TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

  • "İLK KURALAR ŞIRNAK VE ARDAHAN'DA ÇEKİLECEK"

    "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için kura çekimi heyecanı başlıyor. Bakanlık'tan yapılan resmi açıklamada kura çekiminin yarın başlayacağı hatırlatılarak ilk kuraların, 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da çekileceği bildirildi.

  • TOKİ İSTANBUL, İZMİR, ANKARA KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

    İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ve başvuru sonuçları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadI. Duyuru yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilrsiniz.

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