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TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?

TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları nedir?

Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen sosyal konut projesi son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmişti. Konuya ilişkin araştırmalar hız kazanırken, projenin detayları için hükümet kanadından yapılacak açıklamalar bekleniyor. 2022 TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları nedir? İşte TOKİ sosyal konut projesinin detayları...

12.08.2022 - 22:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen proje aynı zamanda da kira ücretlerini de düşürmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayını işaret etti. Peki TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvuru nasıl yapılır, şartları nedir? İşte tüm detaylar...

  • BAKAN KURUM'DAN TOKİ AÇIKLAMASI

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;

    "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."

  • SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR ŞARTLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı.  İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.

    Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.

    Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.

    Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

  • TOKİ UCUZ KONUT ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?

    2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1.442 TL’den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. 

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