17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği ve başvuruları 18 Ekim'de sona erecek yüzde 22 indirim kampanyasından şu ana kadar 12 bin 78 kişi yararlandı.
AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İdare'nin, borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için 23 Eylül'de başlattığı yüzde 22 indirim kampanyasına başvurular yarın sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.
Son zamanlarda ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve faizlerin düşmesiyle kampanyaya katılım bir önceki döneme göre büyük artış gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 4 bin 755 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı, bu dönemki kampanyadan ise şu ana kadar 12 bin 78 kişi yaralandı.
Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu durumdaki vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanıyor.
Borcunun tamamını kapatamayan 1305 konut ve iş yeri alıcısı da yaptıkları peşin ödemelerle indirim kampanyasından yararlandı.
Ayrıca kampanyadan yararlananların yaklaşık yüzde 60'ı borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarrufları ile kapattı.
ARACI BANKADAN KONUT KREDİSİ KULLANILABİLECEK
Başvuru yapmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borcu bulunmaması gerekiyor.
Kampanyadan, satışları 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2018 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasına dahil edilmedi.
Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.
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