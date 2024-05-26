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        Konyaspor - Galatasaray | CANLI YAYIN

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray... Sarı-kırmızılılar 38. haftada konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligde 102 puanla mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ipi göğüsleyen Cimbom, üst üste 2'nci, toplamda 24'üncü kez şampiyon oldu. Aslan'ı zafere taşıyan golleri Mauro Icardi (2) ve Berkan Kutlu kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.05.2024 - 17:48 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:01
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        Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 28. ve son haftada konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 102'ye çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde mutlu sona ulaştı.

        Cimbom'a üç puanı ve şampiyonluğu getiren golleri 29 ve 51. dakikada Mauro Icardi ile 53. dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

        Konyaspor'un maçtaki tek golü 78. dakikada Prip'ten geldi.

        Aslan bu sonuçla üst üste 2'nci, toplamda 24. kez Süper Lig şampiyonu oldu.

        REKOR PUANLA ŞAMPİYON!

        Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, rekor kırarak mutlu sona ulaştı. 38 maç sonunda 102 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig tarihinde en çok puan alarak şampiyon olan takım unvanını elde etti.

        KONYASPOR LİGDE KALDI!

        Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Konyaspor ise ligde alınan diğer sonuçların ardından kümede kalmayı başardı.

        Sezonu 41 puanla tamamlayan yeşil-beyazlılar, Ankaragücü'nün Trabzonspor'a 4-2 mağlup olmasıyla bitirerek kümede kaldı. Ankaragücü ise İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından 40 puanla Süper Lig'e veda eden 4. ve son takım oldu.

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