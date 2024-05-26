Galatasaray'da 24'üncü şampiyonluğun mimarları!

Kerem Aktürkoğlu: Son 2 sezondur Galatasaray'ın en iyi yerli oyuncusu olarak gösterilen ve sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de transfer listesine giren Kerem Aktürkoğlu, tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu. Milli yıldız, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından puan kaybedilen maçlarda 'günah keçisi' ilan edilip protestolara maruz kalsa da her zaman en iyi şekilde mücadele etti. Son 6 maça yedek kulübesinde başlayıp oyuna sonradan dahil olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 37 lig maçında 12 gol atıp 6 asist yaparak, Icardi ve Mertens'ten sonra istatistik anlamında şampiyonluğa en çok katkı sağlayan isim oldu.