Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Futbolculardan şampiyonluk yorumu

"Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur."