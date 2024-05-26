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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Futbolculardan şampiyonluk yorumu - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme! Futbolculardan şampiyonluk yorumu

        Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u mağlup eden ve 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Okan Buruk karşılaşma sonrasında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı futbolcular da şampiyonluğu değerlendirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:43
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        • 1

          Okan Buruk şunları söyledi:

          "Çok mutluyuz, zor bir ortamdı. Konyaspor küme hattındaydı ama hak ederek, çok iyi oynayarak kazandık. Geçen hafta da söyledim. Her zamanki gibi Mayıslar bizim oldu. Şimdi 25. şampiyonluk için hazırlansınlar."

        • 2

          "Ben tabii ki taraftarımızla birlikte yaşıyorum. Onlara hizmet etmek zorundayız. Çok iyi bir oyuncu gurubu ile birlikteyiz. Hep birlikte büyük bir iş başardık. En çok şeyi taraftarlar hak ediyor."

        • 3

          "BİZDE HER ŞEYİN GERÇEĞİ VAR! GERÇEK 5. YILDIZ"

          "Geçen seneki şampiyonluktan sonra bu sene daha zor oldu. 11 ay önce antrenmanlara başladık. 56 maça çıktık. Şampiyonlar Ligi oynadık. Şampiyonlar Ligi'nde oynayanlar bu ülkede ligde zorlanır. Ligde herkesten daha iyi oynadık, Şampiyonlar Ligi'nde herkese diş geçirdik. Rekorlar kırdık. Taraftarımız muhteşemdi. Takımın hep yanındalardı. Bize inandılar."

        • 4

          "Tarihi bir rekorla şampiyon olduk. Tarih yine Galatasaray'ı, şampiyon Galatasaray'ı, 24. şampiyonluğu kazanacak. Hedefimiz 5. yıldız, gerçek 5. yıldız, bunun altını çizmek lazım. Bizde her şeyin gerçeği var. Şampiyonluğun da, yıldızın da gerçeği."

        • 5

          "Çok çekişmeli bir sezondu. Tüm takımları tebrik ediyorum. Konyaspor da küme düşme hattındaydı. Bize direndiler. Maçı kazanmayı bildik. Önemli bir galibiyet ve değerli bir şampiyonluk. Biz hep beraber rekorlar kırıp şampiyon olduk. Şampiyonluğunu keyfini süreceğiz. 1 senedir şampiyon olamıyorduk, tekrar olduğumuz için çok mutluyuz."

        • 6

          YENİ SÖZLEŞME CEVABI

          "Ben tabii ki Galatasaray'ın bir parçasıyım, Galatasaray benim parçam. Ben buradan başka yerde çalışmayı düşünmedim. Bir şampiyonluk daha hayal ediyorum. Başkanımız, yöneticilerimiz sözleşmeyi yenileyelim dediler hep, ben lig bitsin dedim. Ben Galatasaray'a hizmet etmek için yanan biriyim."

        • 7

          "Galatasaray teknik direktörlüğü benim ve oğlum için iyi. Oğlumun mutluluğu çok değerli. Köprücük kemiği kırıldı, nazar ondan çıktı. Yeni bir sözleşme, yeni bir sayfa inşallah hepimiz için. Şimdi sevineceğiz, sonra tekrardan yeni sezona hazırlanmaya başlayacağız."

        • 8

          KEREM AKTÜRKOĞLU: UMUT VERİP...

          "Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Her ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sonuna kadar arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla hak ettik şampiyonluğu."

        • 9

          "Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur."

        • 10

          "GALATASARAY'A KIRILDIM..."

          "Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum."

        • 11

          MUSLERA: KUPA KAZANIRIZ, MAÇ DEĞİL

          "Aileme selam gönderiyorum, Uruguay'dalar. Galatasaray taraftarı kutlamalara başladı ülkenin, dünyanın her yerinde. Onlara da selamlar. Burada 17 tane kupa kazandım. Galatasaray kupa kazanır, maç değil. 13 sezonda 17 kupa, 17 tane kupa. Net olsun! Takım arkadaşlarımı, başkanımı, Okan Hocamı, teknik ekibimi tebrik ediyorum. Haziranda yolculuğa başladık ve gün sonunda hep beraber şampiyon olduk. Herkese tebrikler!"

        • 12

          DAVINSON SANCHEZ: GEÇEN HAFTA KUTLAYANLARA KARŞI...

          "Herkese teşekkür ediyorum. İlk sezonumda şampiyon olmak çok önemliydi. Geçen hafta kutlayanlara karşı bu hafta biz kutluyoruz."

        • 13

          KEREM DEMİRBAY: EN BÜYÜK BİZİZ

          "Allah büyük, en büyük biz olduk. Bunu da bugün gösterdik. Herkese eyvallah! Biz bir aileyiz. Kimse unutmasın bunu."

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