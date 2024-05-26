Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımları!
Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı kulüp, maç sonunda sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımları...
Giriş: 26.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 26.05.2024 - 22:54
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyapor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray, üst üste 2'nci, toplamda 24. kez şampiyon oldu.
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Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla zaferini kutladı.
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İşte o paylaşımlar...
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