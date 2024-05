Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış

"RESMEN AİLELERİMİZE MEZAR İNŞA EDİLMİŞ"

Kahramanmaraş'ta 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nde annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini belirtti. Bilirkişi raporunda kusurlu gösterilen kamu personeli için de yargılama izninin verilmesini istediklerini söyleyen Karslı, "Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü raporu var; ancak hem bilirkişi raporu hem de jeoloji mühendisinin vermiş olduğu ifadeye dayanarak görüyoruz ki gözlemle yapılmış bir raporlama var. Jeoloji mühendisi vermiş olduğu ifadede belirtmiş; 'Zemin etüdünü gözlemle yaptım.' Ancak bilirkişi raporunda zemin etüdü raporunun çok önemli olduğunu ve orada belirli hesaplamaların yanış yapıldığını belirtmişler. Her zaman söylüyoruz; Palmiye Sitesi'nin zeminden çatı katına kadar kusurlarla dolu bir projesi var. Bu proje belediye tarafından her aşamasında kusur olmasına rağmen onaylanıyor. Resmen ailelerimize mezar inşa edilmiş. 150 tane komşuma mezar olmuş; halen de 2 komşumuz kayıp. 16 insan da mucizevi bir şekilde yaralı olarak kurtulmuş. Bu sorumluların, görevini eksik yapan insanların bir an önce adalete teslim edilmelerini istiyoruz" dedi.