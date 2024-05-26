Galatasaray şampiyon oldu, ünlüler kutladı
Galatasaray, şampiyon olarak taraftarlarını mutlu etti. Galatasaraylı ünlüler mutluluklarını paylaştı. Fenerbahçeli Cem Yılmaz, Galatasaraylıları tebrik etti
- 1
38 hafta süren lig mücadelesinin sonunda şampiyon belli oldu. Galatasaray, Konyaspor'u 3 -1 yenek mutlu sona ulaştı.
24'üncü kez şampiyon olan Galatasaray, taraftarlarını mutlu etti. Mutlu olan o taraftarlar arasında ünlüler de bulunuyor. Mutluluklarını şöyle paylaştılar;
- 2
CEM YILMAZ
Tebrikler... Galatasaraylıları kutlarım. Neden çünkü Fenerbahçeliyim :)))
- 3
DEMET AKBAĞ
-
- 4
ŞAHAN GÖKBAKAR
Şampiyon Galatasaray...
- 5
DOĞA RUTKAY KAMAL
Kalbimde yatan aslana geliyor bu şarkı...
- 6
İBRAHİM BÜYÜKAK
-
- 7
SÜHA UYGUR
Konu kapanmıştır. Teşekkürler şampiyon....
- 8
TAN SAĞTÜRK
Aslan...
- 9
CEM GELİNOĞLU
-