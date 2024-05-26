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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mimar Okan Buruk'un ustalık eseri! - Galatasaray Haberleri

        Mimar Okan Buruk'un ustalık eseri!

        Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok şehrinde eserlere imza atan Mimar Sinan, mimarlıkta kat ettiği aşamaları üç büyük külliye ile tamamladı. 1548'de tamamladığı Şehzade Camisi 'çıraklık eseri', 1557'de tamamladığı Süleymaniye Camisi 'kalfalık eseri' 1575'te ibadete açılan Selimiye'yi ise 'ustalık eseri' olarak nitelendirdi. Çıraklığını Anadolu'da geçirip Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Başakşehir'le ise şampiyonluk yaşayarak "kalfalık" dönemine geçmişti. Göreve geldiğinde tarihin en kötü Galatasaray'larından birini alan Okan Buruk, altyapısından yetiştiği ve nice kupa kazandığı kulübünü ayağa kaldırarak 23. şampiyonluğuna taşıdı. Süper Lig'de son şampiyon teknik direktörler ertesi sezonu tamamlayamazken Okan Buruk üst üste ikinci zaferi ve rekorlarla birlikte 'kalfalık dönemini' noktaladı; 'ustalık dönemine' tam anlamıyla geçiş yaptı

        Giriş: 26.05.2024 - 21:01 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:01
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        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
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        Galatasaray geçen sezon 23. şampiyonluğuna uzanırken başrollerden birini Okan Buruk olarak seçmiş ve 13. sırada aldığı takımı zirveye taşımasını 'Mimar Okan' başlığıyla kaleme almıştık. Son 10 sezonda dört şampiyon teknik direktör, kupa kaldırdığı sezonun devamında takımından ayrılmak durumunda kalırken Okan Buruk üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Zirvede kalmanın daha zor olduğu bu yılda rekor puan ortalaması yakalayan ve Şampiyonlar Ligi'nde de ses getiren bir futbol oynatan Okan Buruk'un 'ustalık dönemini' kaleme aldık.

        Mimar Okan!
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        BİR AYDAN AZ DİNLENEBİLDİ

        2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da futbolcular kısa bir tatilin ardından yeşil sahalara dönerken Okan Buruk ve kurmaylarının tatili de kısa sürdü. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için uzun bir yolu yürümesi gereken Galatasaray'da yapılacak çok iş vardı. Bunlardan en kritiği ise neredeyse 11 ay sürecek olan sezonun fiziksel hazırlığıydı. Zira Şampiyonlar Ligi'ne katılan son takımlarımız, Avrupalı rakipler karşısında fiziksel olarak tel tel dökülmüştü.

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        17. KEZ GRUPLARA TAŞIDI

        Bir yandan yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray diğer yandan Şampiyonlar Ligi'ne katılma serüvenine başladı. Önce Zalgiris ardından Olimpija'yı eleyen Galatasaray play-off'ta ise Norveç'in yükselen ekibi Molde ile eşleşti. Yaş ortalaması düşük ve atletizm seviyesi yüksek olan rakibi karşısında zorlanan sarı-kırmızılılar toplamda 5-3'lük skorla tarihinde 17. kez gruplara kalmayı başardı.

        SEZON BAŞI DEĞİŞİMİNİ YİNE HİSSETTİ

        Avrupa'da sezonu namağlup açan Okan Buruk bir kez daha sezona iki farklı 11'le başladı. Geçen sezon ağustosta oynadığı kadro ile ekimde oynadığı kadro arasında farklar bulunan Buruk, transferlerin gecikmesi ve sakatlıklar nedeniyle sezon kampına katılamaması nedeniyle ideal 11'ini sezon başında bulamadı.

        KADRO İÇİNDEN ÇÖZÜMLER BULMAK ZORUNDA KALDI

        Galatasaray, geçen sezonki ideal ilk 11'inde Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu gibi şampiyonlukta büyük katkısı olan futbolcuları elinde tutarken Mauro Icardi'nin de bonservisini aldı.

        Arjantinli yıldızın dışında Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Davinson Sanchez, Tete, Kerem Demirbay, Cedric Bakambu ve Tanguy Ndombele gibi futbolcuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda yeni transferler beklentileri karşılayamadı; Buruk kadro içinden çözümler bulmak durumunda kaldı.

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        KEREM 10 OLDU, TORREIRA'NIN PARTNERİ SÜREKLİ DEĞİŞTİ

        Angelino'nun fiziksel olarak geriye gidişinin yanı sıra Lucas Torreira'nın yanındaki partner sürekli değişirken sarı-kırmızılılarda Zaha transferiyle ön bölgede de taşlar yerinden oynadı. Dries Mertens çoğu maçta kulübeye geçerken son sezonun asist kralı Kerem Aktürkoğlu ise sol kanattan 10 numara bölgesine kaydı.

        SOL BEK BERKAN, BARIŞ ALPER, KAAN; SAĞ BEK BARIŞ ALPER VE KAAN!

        Kerem Demirbay'ın sezon ortasına kadar ritim yakalayamadığı dönemde Torreira'nın yanında stoper Kaan Ayhan görev yaptı. Angelino'nun bonservisini almayı düşünmeyen sarı-kırmızılılar, Kasım 2023'ten itibaren sol bek aramaya başlarken birçok maçta bu bölgede Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, devre arasından sonra ise Berkan Kutlu gibi futbolcularla sahaya çıktı.

        OYUN KARAKTERİNDEN DEVLER LİGİ'NDE DE VAZGEÇMEDİ

        Okan Buruk, Galatasaray'da benimsediği oyundan Şampiyonlar Ligi'nde de vazgeçmedi. Yüksek şiddetli ön alan baskısı prensibiyle sahaya çıkan Galatasaray, Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih maçlarında adam adama baskı yaptı; Manchester United ve Bayern Münih maçlarında ses getiren bir futbol oynadı.

        BAYERN MÜNİH'İ ELİNDEN KAÇIRDI

        Old Trafford'da Manchester United'ı iki kez geriye düşse de yenmeyi başaran sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin yarı finalisti Bayern Münih'i ise iki maçta da elinden kaçırdı. Maçların yaklaşık 70 dakikasında rakibine hem oyun hem istatistik olarak üstünlük kuran sarı-kırmızılılar iki maçta 0 yazdı.

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        KOPENHAG SINAVLARINDA SINIFTA KALDI

        Gruptaki ilk maç olan Kopenhag karşılaşmasının ilk 30 dakikasında sayısız pozisyona giren Galatasaray, rakibi karşısında 2-0 geriye düştü; 1 puanı son 4 dakikada elde etti. Sarı-kırmızılılar gruptaki kader maçında Danimarka'da rakibi karşısında varlık gösteremedi ve 1-0'lık mağlubiyetle Devler Ligi'ne veda etti.

        BOEY DA YUVADAN UÇTU, AURIER GELEMEDİ

        Rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un yokluğu da bir türlü dolmadı. Galatasaray sağ beke Serge Aurier'i 6 aylığına transfer ederken, Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Fildişi Sahilli yıldız turnuvadan sakat döndü ve uzun süre sahalardan uzak kaldı. Sol beke transfer edilen Derrick Köhn ise Avrupa listesine yetiştirilemedi ve Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi play-off maçlarına sol bekte Berkan sağ bekte ise Kaan Ayhan'la çıktı.

        Taraftarın en heyecanlandığı transferlerden olan Tanguy Ndombele eski görüntüsünden uzak kalırken kısıtlı Galatasaray kariyerinde vasatı bulamadı. Wilfried Zaha ise sezonun ilk dilimini adeta boş geçerken Kasım 2023'te önemli katkılar verdi. Sezonun en kritik maçlarından biri olan Trabzonspor deplasmanında santrforu bulunmayan Okan Buruk, zorlu virajda Zaha'yı ileri uçta görevlendirdi. Tecrübeli futbolcu 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

        İKİNCİ YARIDA DURAN TOPLAR ŞAHLANDI

        Okan Buruk öncesinde yaklaşık yaklaşık 70 kornerden gol çıkaramayan Galatasaray'da kanayan yaraya da çözüm bulundu. Hem Buruk'un hem Galatasaray'ın kadrolu analiz ekibinin hazırladığı duran top seti kütüphanesine Buruk'un kurmayları İrfan Saraloğlu ve Ismael Garcia Gomez el atarken rakiplere göre titizlikle seçilen setler birçok maçta kilidi açtı.

        DURAN TOP VERİMLİLİĞİNDE ZİRVEDE

        Ligde duran top verimliliğinde açık ara lider olan Galatasaray, sezonun ikinci yarısında oynadığı 17 maçın 10'unda ilk golü duran toplardan buldu. Maç 0-0 iken atılan bu goller, 3 puanı adeta yarıladı. Sarı-kırmızılılar yine söz konusu süreçte 14 gol bulmayı başardı.

        Avrupa kupalarından dolayı yoğun ve yorucu bir periyot geçiren Galatasaray'da Okan Buruk, sakatlıklar ve bazı oyuncuların formsuzluğuna rağmen takımını Süper Lig'de yarışta tutmayı başardı. Fenerbahçe ile puan puana yarışı sürdüren sarı-kırmızılılar, 10 Şubat'ta oynadığı 25. hafta müsabakasının ardından liderliği ele geçirdi.

        TÜRKİYE KUPASI'NI 'FEDA ETTİ'

        Şubat ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 kez karşılaşan Galatasaray, 22 Şubat'taki ikinci müsabakanın ardından elenirken üç kulvara düşen sarı-kırmızılı ekip, 29 Şubat'ta ise VavaCars Fatih Karagümrük'e mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda rotasyona giderek ligi daha önemsediğini de gösterdi.

        OLIVEIRA KRİZİ PATLAK VERDİ

        Geçen sezonun son haftalarında oyuna girmek istemeyen Bafetimbi Gomis'le kriz yaşayan Galatasaray'da Fatih Karagümrük müsabakası sonrasında Sergio Oliveira krizi patlak verdi. Soyunma odasında Okan Buruk ile tartışan Portekizli orta saha fiilen kadro dışı kaldı.

        Kaptanlar Muslera ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Mertens'in de devreye girmesiyle Oliveira antrenmanlara geri dönerken maç kadrolarında ise çoğu zaman yer almadı.

        SAKATLIKLAR BAŞ GÖSTERDİ

        Üç günde bir maç temposundan ziyade seyahatler ve hazırlık için kısıtlı zamandan yakınan Okan Buruk ve kurmayları, mart ayında tek kulvara düştükten sonra Süper Lig'e odaklandı.

        Okan Buruk, ocak ve şubat aylarında Mauro Icardi'nin sakatlığına rağmen antrenman yapamadan maçlara çıkması, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier'in sakat dönmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı, Sacha Boey'in ara transferde takımdan ayrılması, Wilfried Zaha, Tanguy Ndombele ve Tete gibi oyuncuların formsuzluğu, sol bek Derrick Köhn'ün transferinin geç yapılması gibi sorunlarla boğuştu.

        DAR ROTASYON YİNE YARADI

        Geçen sezon rotasyonu daralttıktan sonra galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk biraz mecburiyet biraz da tercihle rotasyonu yine daralttı ve galibiyet serisi yakaladı. Bu sezon yaklaşık 50 farklı ilk 11'le sahaya çıkan Galatasaray'da yıldız isimler son haftalarda ritim buldu.

        YILDIZLAR TAM GEREKTİĞİNDE RİTİM BULDU

        Sezonun büyük bölümünü sakat geçiren Icardi, ilerleyen yaşına rağmen performansını her hafta artıran Mertens, yine sezonun büyük bölümünde sarı-kırmızılılar adına kayıp olan Ziyech'in yanı sıra Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz kritik maçlarda önemli skor katkıları verdi.

        AVERAJDA DA FENERBAHÇE'Yİ GEÇTİ

        Mart ayına genel averajda Fenerbahçe'nin gerisinde giren Galatasaray'da Okan Buruk bu konuya da özel özen gösterdi. 2020-21 sezonunda şampiyonluğu genel averajda 1 golle Beşiktaş'a kaptıran sarı-kırmızılılar, son 8 haftaada 29 gol atarken genel bitime üç hafta kala genel averajda Fenerbahçe'nin 6 gol farkla önüne geçti.

        USTALIK DÖNEMİ

        Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok şehrinde eserlere imza atan Mimar Sinan, mimarlıkta ka tettiği aşamaları 3 büyük külliye ile tanımlamıştı. Sinan, 1548'de tamamladığı Şehzade Camisi'ni "çıraklık eseri", 1557'de tamamladığı Süleymaniye'yi "kalfalık eseri", 1575'te ibadete açılan Selimiye'yi ise "ustalık eseri" olarak nitelendirmişti.

        Çıraklığını Anadolu'da geçirip Akhisar Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, Başakşehir'le ise şampiyonluk yaşayarak "kalfalık" dönemine geçmişti. Göreve geldiğinde tarihin en kötü Galatasaray'larından birini alan Okan Buruk, altyapısından yetiştiği ve nice kupa kazandığı kulübünü ayağa kaldırarak 23. şampiyonluğuna taşıdı. Süper Lig'de son şampiyon teknik direktörler ertesi sezonu tamamlayamazken Okan Buruk üst üste ikinci zaferi ve rekorlarla birlikte 'kalfalık dönemini' noktaladı; 'ustalık dönemine' tam anlamıyla geçiş yaptı

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