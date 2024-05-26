İstanbul'da kurak günler başladı!

Son 1 haftada dolu yağışları arttı. Meteorolojide konvektif yağışlar olarak bilinen, özetle artan enerji ile daha da yükselen bulutlar, dolu yağışı dahil kuvvetli hava olayları üretiyor. Bulutların bu kadar kuvvetli yağışlar bırakması atmosferde yükseldikçe görülen büyük sıcaklık farklarından, karaların fırın gibi çalışarak gökyüzünü ısıtmasından (Bulutlara kaldıraç etkisi) ve Orta Akdeniz üstünden gelen su buharı içeriği sayesinde gerçekleşiyor.