16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TOKİ kura sonuçları ne zaman çekilecek? Soruların cevabı belli oldu. Milyonlarca vatandaş İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Tuzla'da inşaa edilen 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuruda bulunmuştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından alınan ve başvurular ise 15 Ocak 2020'de sona erdi. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre TOKİ kura sonuçları 2020'nin açıklanacağı ayı belirledi.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSTANBUL 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 başvuru yapıldığını ve kura sonuçlarının şubat ayında çekileceğini duyurdu. Kura sonuçları ise canlı yayında açıklandığında haberimizde de detaylarını bulabilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?
“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.
1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.
3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.
1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.
Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.
İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
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