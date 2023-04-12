TOKİ Aydın arsa kura çekimi canlı yayında gerçekleştiriliyor!

TOKİ Aydın arsa kura çekimi sonuçları canlı yayın izleme ekranı üzerinden takip edilebiliyor. 12 Nisan Çarşamba günü Artvin, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Giresun ve Gümüşhane TOKİ arsa kura çekimi gerçekleştiriliyor. Didim, Germencik, Koçarlı, Köşk, Nazilli ilçelerine konumlandırılacak arsaların hak sahipleri TOKİ Aydın arsa kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşiyor. İşte TOKİ Aydın müstakil arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve canlı yayın izleme ekranı linki...