TOKİ Adıyaman kura sonuçları: Adıyaman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Adıyaman kura sonuçları için bekleyiş sona erdi. TOKİ Adıyaman kura çekilişi yapıldı. Adıyaman kura sonuçlarına göre, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan konutlar için hak sahibi belli belli oluyor. Peki Adıyaman kura sonuçları nasıl nereden öğrenilir? Adıyaman kura başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak? İşte, TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi sorgulama hakkında bilgiler..