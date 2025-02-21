TOKİ 48 ilde 558 arsa satıyor: TOKİ arsa satışı ne zaman ve ödeme seçenekleri nasıl?
TOKİ, 48 ilde toplamda 558 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Açık artırmaya katılacak olan gerçek ya da tüzel kişiler, katılım teminatı olarak önceden belirlenen teminat bedelini ödemek zorunda olacak. Peki, arsa satışları ne zaman yapılacak ve arsalar hangi illerde bulunuyor? İşte, detaylar...
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TOKİ, 48 ilde toplamda 558 muhtelif arsayı satışa sunuyor. İki gün sürecek olan müzayede, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek; katılımcılar uzaktan da teklif verebilecek. İşte, TOKİ arsa satışının tarihi, müzayede yerleri ve arsaların bulunduğu iller...
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TOKİ 48 İLDE 558 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ arsa satışı 25-26 Şubat 2025 saat 10.30'da yapılacak. Müzayede adresleri şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Holiday Inn Çukurambar Çankaya/Ankara
İsteyenler, çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
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TOKİ 48 İL 558 ARSA SATIŞI ÖDEME SEÇENEKLERİ NASIL?
Katılımcılar istedikleri arsayı yüzde 25 peşin, kalanını şse 24 ay vade ile alabilir.
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ARSALAR HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?