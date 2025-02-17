TOKİ, 48 ilde toplamda 558 arsayı açık artırma yöntemi ile satacak. Açık artırma toplantısına katılacak gerçek veya tüzel kişiler, katılım teminatı olarak toplantı öncesinde teminat bedeli ödemesi gerekiyor. Peki, arsa satışı ne zaman yapılacak, arsalar hangi ilde?