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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocasını ve kayınbiraderini bıçakladı! | Son dakika haberleri

        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!

        Ankara'da 24 yaşındaki bir adam, 21 yaşındaki eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakla yaraladı ardından kaçtı. Polis zanlıyı kısa sürede yakaladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 19:25 Güncelleme: 20.02.2025 - 20:08
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        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde A.E. (24), tartıştığı eşi G.N.E. (21) ve 5 yaşındaki kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Yaralı kadının pencereye çıkarak yardım istemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay sonrası kaçıp, kendisini de yaralayan şüpheli yakalandı.

        YARALI KADIN PENCEREDEN YARDIM İSTEDİ

        Olay, saat 15.00 sıralarında çiftin oturduğu Satıkadın Mahallesindeki evde meydana geldi. A.E., bilinmeyen nedenle eşi G.N.E. ile tartıştı. A.E., tartışmanın büyümesi üzerine eşi G.N.E. ve kayınbiraderi K.Ö.'yü bıçaklayıp kaçtı. Yaralı kadın olay sonrası pencereye çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

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        O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, pencerede 'yardım edin' diyerek ağlayan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ile kardeşi, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. G.N.E.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken, kasık bölgesinden yaralanan K.Ö. ise Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

        ZANLI YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan A.E., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Aynı bıçakla kendisini de karnından yaraladığı tespit edilen A.E., ambulansla Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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