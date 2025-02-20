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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na yabancı hakem itirazı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na yabancı hakem itirazı!

        Galatasaray Kulübü, pazartesi günkü Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

        Giriş: 20.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 15:34
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        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
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        Galatasaray, pazartesi günkü Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının ardından harekete geçti.

        Sarı-kırmızılılar, derbiye yabancı hakem atanması sonrası yürütmeyi durdurmak için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

        Galatasaraylı yetkililer ayrıca, yabancı hakem kararıyla ilgili olarak TFF’ye ihtarname niteliğinde bir de yazı yazdı.

        YABANCI HAKEM SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

        Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanmasına karşı çıkarken, TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını toplantıya davet etmişti. Ancak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu toplantıya katılmamıştı.

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        TFF, çarşamba günü ise derbiye yabancı hakem atanacağını açıklamıştı.

        Sarı-kırmızılılar, TFF'nin bu kararının ardından resmi sitesinden sert bir açıklama yayımlamıştı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

        "Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.

        Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur" dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, "Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak" dedikten birkaç ay sonrasında "Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz" diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır.

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        Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin, kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

        Diğer taraftan pazartesi günü oynanacak maçımıza yabancı bir hakem atanacağı TFF Başkanı'nın bugün yaptığı basın açıklamasında duyurulmuştur.

        Bu vesileyle TFF'ye aşağıdaki soruları yöneltiyoruz:

        1. Bahsi geçen hakem MHK Talimatı gereği 2024 – 2025 sezonuna dair lisans çıkartmış, vize ücretini yatırmış ve İl Hakem Kurulu'na bu evraklarını ibraz etmiş midir?

        2. Muhtemel yabancı hakem 2 Ocak 2025 tarihinde ilan edilen Üst Klasman Hakemi Kadro Listesi'nin içinde yer almış mıdır?

        3. Yine MHK Talimatı uyarınca müsabakalarda görev alabilecek yabancı hakemler belirlenirken en basit şekil şart olan kursa katılım sağlamış mıdır?

        Bu soruların yanıtları açıkta dururken kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız.

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        Türk spor kamuoyunu planlanmış bu organize kötülüğe, kardeşi kardeşe kırdırma çabasına karşı yek vücut olmaya davet ediyoruz.

        Taraftarlarımızdan tek ricamız, bu provokasyonlara karşı sakin kalarak, tüm enerjilerini sahadaki takımımıza destek vermeye harcamalarıdır.

        Adalet elbet yerini bulacak, sonunda yine iyiler kazanacaktır!

        Türkiye Futbol Federasyonu'nu, eğer gerçekten futbolun amiri ise, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz.

        Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın!"

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