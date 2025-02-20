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        Haberler Dünya Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz | Dış Haberler

        Ukraynalı Korgeneral: ABD olmadan sadece 6 ay dayanabiliriz

        Donald Trump'ın göreve başlamasıyla beraber, ABD'nin Ukrayna politikasındaki ciddi değişim Ukrayna'yı düşündürüyor. Ukraynalı emekli Korgeneral Ihor Romanenko, Ukrayna'nın ABD yardımı olmadan ancak 6 ay dayanabileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 21:56 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:56
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        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya dair söylemleriyle beraber Rusya-Ukrayna Savaşı için yeni bir dönem başladı.

        Trump, Ukrayna Savaşı'nı 'asla kazanılamayacak bir savaş' olarak değerlendirirken, barışın sağlanması için görüşmelere destek veriyor.

        ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin sürüp sürmeyeceği ile ilgili tartışmalar da başlarken, Ukraynalı emekli Korgeneral İgor Romanenko'dan önemli bir açıklama geldi.

        Bir dönem Ukrayna genelkurmay başkan yardımcılığı görevini de üstlenen İgor Romanenko, El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, ABD olmadan Ukrayna'nın yalnızca 6 ay devam edebileceğini ifade ederken, Avrupa'nın ABD'nin yerini alamayacağını belirtti.

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        Romanenko, daha önce 6 ay boyunca ABD yardımı gelmediğinde çok büyük toprak kayıpları yaşadıklarını hatırlattı. 6 aylık dönemde Ukrayna, Donbas'ta çok önemli mevkileri kaybederken, ciddi askeri zayiatı yaşadı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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