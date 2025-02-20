Vance: Barışın eşiğindeyiz

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance katıldığı bir konferansta Avrupa ve Ukrayna'ya dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile Rusya arasındaki görüşmelere gelen eleştirilere değinen Vance "Neden Rusya ile görüşüyorsunuz diyorlar, Rusya ile görüşmeden savaşı nasıl bitireceksiniz? Başkan Trump'ın politikası çok açık; ölümleri durdurmak ve Avrupa'ya kalıcı barış getirmek istiyor." dedi.

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Trump'ın kalıcı için bütün tarafların çıkarlarını hesaba kattığını belirten Vance, Avrupa'nın barışın eşiğinde olduğunu belirtti. Vance ayrıca savaşı bitirmenin zor bir iş olduğuna dikkat çekerken, bu zor iş için gerekli liderliğe sahip olduklarının altını çizdi.

Vance diğer yandan ABD'nin Avrupa'daki savunma rolüne değinirken, Almanya'ya ciddi eleştirilerde bulundu. Vance "Almanya'nın bütün savunması ABD'li vergi mükellefleri tarafından finanse ediliyor. Bugün Almanya'da binlerce ABD askeri var." dedi.

Vance, programda Avrupa'nın demokratik değerlerine ilişkin fikrini de yineleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa ile ortak değerlere sahip olduğumuz için dostluğumuz var. Romanya'daki seçimleri iptal ediyorsanız ortak değerlere sahip değilsiniz. Kendi halkınızdan korkuyor ve onları susturuyorsanız ortak değerlere sahip değilsiniz."