Tok tutuyor, gün boyu acıktırmıyor! Tüketildiğinde 8 saat midede yer kaplayan yiyecekler
Özellikle kilo vermeye çalıştığınız dönemlerde acıkma hissini daha çok hissedersiniz. Diyet yaparken en önemli olan şey nasıl besleneceğinizi bilmektir. Doğru gıdalarla gün boyu tok kalmayı sağlamanız diyetinizi destekleyecektir. Tok tutan ve midede yer kaplayan besinler ise bu sürelerde belli aralıklarla tüketilmelidir. İşte tüketildiğinde 8 saat midede yer kaplayan yiyecekler...
Giriş: 29.09.2023 - 10:14 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:14
- 1
Avokado
- 2
Badem
- 3
Beyaz peynir
-
- 4
Brokoli
- 5
Karabuğday
- 6
Lor peyniri
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- 7
Yumurta
- 8
Mevsim salata
- 9
Süt
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- 10
Tam tahıllı ekmek
- 11
Tarçın
- 12
Yulaf
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Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay