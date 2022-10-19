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Elektrikli C-SUV modelini 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkarmaya hazırlanan Togg, akaryakıt şirketi Shell ile iş birliğine imza attı.

Bilişim Vadisi’nde gerçekleşen imza töreniyle duyurulan iş birliği kapsamında, Togg'un şarj ağı markası Trugo ve Shell & Turcas, 81 ilde 180 kW üzeri şarj cihazları ile tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet vermek için birlikte çalışacak.

Yapılan anlaşmaya göre Trugo’nun 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi. Belirlenen bu lokasyonların 320’sinde Trugo, 80’inde ise Shell & Turcas cihazların kurulumundan sorumlu olacak.

Söz konusu 400 lokasyonda kurulacak yüksek performanslı şarj cihazı sayısı ise yaklaşık 600 adet olarak belirlendi. Şarj cihazları, trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir kurulacak. Yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşabilecek.

Cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynağı sertifikalı hizmet sağlanacak.

'FARKLI İŞ BİRLİKLERİ PLANLIYORUZ'

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Bilindiği gibi 81 ilimizde 600’ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumunu yapacağımızı daha önce açıklamıştık. Trugo markamızla başlattığımız bu girişimimizi Türkiye çapında yaygın istasyon ağı bulunan Shell & Turcas iş birliğiyle güçlendiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kurulumlarla ilgili analiz çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Karakaş, "Şebeke ve altyapı çalışmalarımız devam ediyor. İlk akıllı cihazımız C-SUV’un pazara çıkma tarihi olan 2023 yılının ilk çeyreğinden önce kurulumları tamamlayacağız. Tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Shell & Turcas iş birliğiyle oluşturacağımız 400 lokasyonun yanı sıra dinlenme tesisleri başta olmak üzere belirlediğimiz diğer 200’ü aşkın lokasyon için de çalışmalarımız sürüyor. Bu lokasyonlarda da farklı iş birlikleri yapmayı planlıyoruz" dedi. açıklamasını yaptı.

Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı da, "Shell, 20’den fazla ülkede hem kendi markası Shell ReCharge ile istasyonlarında hem de yapmakta olduğu iş ortaklıkları ile ev, ofis ve sokaklarda 105 binden fazla noktada şarj imkanı sağlıyor. Shell, bu sayıyı 2025 yılına kadar 500 bine, 2030 yılına kadar 2,5 milyona yükseltmeyi planlıyor. Türkiye’de de elektrikli araç sahibi misafirlerimize Shell Recharge markamız ile istasyonlarımızda hizmet vermeye başlamıştık. Togg’un yola çıkmasını sabırsızlıkla beklerken, Türkiye’nin elektrikli araçlara yönelik dönüşümü ve geleceği için büyük önem taşıyan Trugo ile yaptığımız bu stratejik ortaklığın bir parçası olmak ayrıca gurur verici." ifadelerini kullandı.