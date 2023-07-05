Togg'un haziran ayı satışları açıklandı

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2023 yılı ilk yarısı geride kalırken otomotiv sektörü bir rekora imza atmıştı. Elektrikli otomobil satışları da bu sene ciddi bir artış ile ilk 6 ayda yüzde 3'lük pay elde etti. Ocak-Haziran 2023 döneminde elektrikli araç satışları 12.792 adede ulaştı.

4 Haziran 2023 tarihinde Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ilk 6 aylık otomotiv satış rakamlarını açıklamıştı. Açıklanan verilerde doğuştan elektrikli yerli otomobil markası Togg'un haziran ayı satış rakamları yer almıyordu. Marka bugün ODMD'ye satış rakamlarını iletti ve haziran verilerine Togg'un da rakamları eklendi.

HAZİRAN AYINDA 502 ADET TESLİMAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Nisan ayında fiyatını açıklayarak ön siparişleri almaya başlayan markanın ilk 5 aylık verilerde 306 adetlik bir satış rakamı vardı. Haziran ayında 502 adetlik teslimat gerçekleştirdi ve yılın ilk yarısı için toplam satış rakamı 808 oldu. Togg'un da satışta olduğu son 2 ayda satılan elektrikli araç rakamı ise 5219 oldu. Yerli otomobil bu satış rakamıyla 2 aylık elektrikli araç satışlarından yüzde 15,5'lik pazar payına sahip oldu.

FİYAT ARTIŞI AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Haziran ayı rakamlarının gelmesinden önce bugün erken saatlerde Togg'dan fiyat artışı açıklaması gelmişti. Açıklamada haziran ayında teslimatı planmasına karşın, işlemleri tamamlanmadığı için daha sonraya kalanlar için zammın yansıtılmayacağı vurgulanmıştı.

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