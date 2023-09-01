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        Haberler Ekonomi Otomobil Togg'un Ağustos ayı üretimi son 3 ayı geçti - Otomobil Haberleri

        Togg'un Ağustos ayı üretimi son 3 ayı geçti

        Yerli elektrikli otomobil Togg, Ağustos ayında üretimde gaza bastı. Şirketten yapılan açıklamada, "Teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini geçtik" ifadesi kullanıldı. Verilen bilgiye göre, Temmuz ayı sonuna kadar 1435 adet T10X teslimatı gerçekleştiren şirket, sadece Ağustos'ta 1965 adet T10X'i kullanıcılar ile buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 16:25 Güncelleme: 01.09.2023 - 16:32
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        Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Ağustos ayında gerçekleştirdiği teslimat adedini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay 1965 adet T10X'i kullanıcılar ile buluştuğu bildirildi.

        Togg'dan yapılan açıklamada, "Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini geçtik" ifadesi kullanıldı.

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        Togg Temmuz ayı sonunda 1435 adet T10X teslimatı gerçekleştirmişti. Son açıklanan rakam ile birlikte toplam teslim edilen yerli elektrikli otomobil sayısı 3 bin 400'e çıkmış oldu.

        Togg, yıl sonuna kadar toplamda 28 bin adet T10X üretmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Şirketin çekiliş sonucu otomobili almaya hak kazanan ilk 20 bin kişiye ise yıl sonuna kadar teslimatları yapacağı belirtilmişti.

        'ÇİFT VARDİYAYA GEÇİYORUZ'

        Geçtiğimiz günlerde teknoloji basını ile şirketin Gemlik'teki üretim üssünde bir araya gelen Togg CEO'su Gürcan Karakaş, yıl sonun üretim ve teslimat adetlerinin tutturulacağını vurguladı.

        Karakaş, üretim adetlerinin her geçen gün arttığını aktararak, "Biz koyduğumuz hedefe kesin olarak ulaşacağız. Sene sonunda 28 bin adetlik üretimimizi gerçekleştirmiş olacağız. Eylül ayı ortasında da ikinci vardiyayı devreye alıyoruz. Bu sayede hedeflerimizi tutturacağız" vurgusunu yaptı.

        Gürcan Karakaş, şirketin günde 100 adet T10X üretmeye başladığını, bu sayının çift vardiya ile birlikte Eylül ayında 170'e ulaşacağını da bildirmişti.

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