Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı

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Türkiye’nin doğuştan elektrikli otomobili Togg, T10X modelinin üretimini gerçekleştirdiği ‘Teknoloji Üssü’nü basına açtı. Uzun bir süredir Türkiye’de üretiminin olmadığı, araçların İtalya’da üretilerek geldiği dedikoduları ile gündemde olan marka şu anda SUV modelinin üretiminin gerçekleştiği tesisin otomasyon ve teknolojisini gösteren bir gezi düzenledi.

Gerçekleştirilen basın buluşmasında Togg CEO’su Gürcan Karakaş soruları yanıtladı. Özellikle aracın ve üretim tesislerinin teknolojileri üzerine gerçekleştirilen sohbette Karakaş üretim adetlerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

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“ÇİP KRİZİ YERİNİ HÜCRE KRİZİNE BIRAKACAK”

Gürcan Karakaş Togg’un özellikle teknoloji odaklı yatırımlarını planlı olarak yaptığını belirterek, “Bugün elektrikli araç üretiminde en büyük engellerden bir tanesi çip krizi olarak gözüküyor. Ancak bugünkü çip krizi yarından sonra hücre krizi olacak. Biz Togg olarak batarya hücresi yatırımlarımızı bunu öngörerek planladık. Batarya hücresini kendisi üretmeyen firmalar zorda kalacak, maliyetleri çok artacak” ifadelerini kullandı.

“ENERJİ DEPOLAMA ALANINA ODAKLANACAĞIZ”

Sunumunda geleceğin en önemli odaklarından bir tanesinin enerji depolama olacağına vurgu yapan Karakaş, “Temiz enerji ekosistemimizi genişletmeyi hedefliyoruz. Bunu da yalnızca karbon nötr bataryalar üreterek yapmayacağız. SIRO şirketimiz altında enerji depolama çözümlerine odaklanan yeni çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu. Sorumuz üzerine, araç içerisindeki batarya paketlerinin teknik olarak değiştirilebilir olduğunu açıklayan Karakaş, “Bu sistem teknik olarak mümkün olsa da henüz bir yatırımımız yok çünkü ihtiyaç yok. 8 yıl garanti verdiğimiz bataryaları ömrünü tamamlaması durumunda SIRO’nun geri dönüşüm sistemi içerisinde değerlendirmeyi hedefliyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Araç içerisinden çıkan bataryalar enerji depolama sistemi olarak da kullanılabilecek” dedi.

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"YIL SONUNDA TOGG'EN ÇIKACAK"

Karakaş Togg'un bir otomobil üreticisi değil teknoloji şirketi olduğunu belirterek, "Bu alanda bir çok yeniliği de sunuyoruz ve daha fazlasını da sunacağız. Zaten araçlarımıza akıllı cihaz dememizin de sebebi bu. Yıl sonuna doğru, adını Togg'en vermeyi planladığımız Togg’un akıllı kontratlarında kullanıcak blok zinciri esaslı bir değer olacak tokenimizi de hayata geçireceğiz. Bu token, kripto para borsalarında işlem görmeyecek" ifadelerini kullandı.

"NFT AÇIK ARTIRMASI 4. ÇEYREKTE OLACAK"

İlk olarak 2023 adet özel aracı piyasaya sunarak bunları NFT olarak teslim etmeyi planladıklarını hatırlatan Gürcan Karakaş, "Tam açık artırmayı başlattığımız günün gecesinde meydana gelen büyük deprem sebebiyle bunu iptal etmek zorunda kaldık. Ancak bu açık artırmayı yılın dördüncü çeyreğinde yeniden yapacağız ve NFT'li araçlarımızı da teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

"EYLÜL ORTASINDA İKİNCİ VARDİYAYI DEVREYE ALIYORUZ"

Teslimatların batarya paketlerinde yaşanan gecikmelerden dolayı yavaş gittiği ve bu sebeple yıl sonuna kadar 28 bin adetlik teslimatın yapılamama ihtimali olup olmadığı sorusu üzerine Togg CEO'su, "Biz koyduğumuz hedefe kesin olarak ulaşacağız. Sene sonunda 28 bin adetlik üretimimizi gerçekleştirmiş olacağız bunu çok net ifade edebilirim. Ağustos ayında üretimimiz ciddi şekilde hız kazandı ve bu zamana kadar yaptığımız toplam üretimin de üzerine çıktı. Eylül ayı ortasında da ikinci vardiyayı devreye alıyoruz. Bu sayede hedeflerimizi tutturacağız" vurgusunu yaptı.

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YAPAY ZEKÂ ÖZEL BESTE YAPIYOR

Gerçekleştirilen basın toplantısında Togg'un T10X modelinin 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunu test pistinde deneyimleme şansını da yakaladık. 320 kW (420 beygir) motor gücüne sahip olarak model, 0'dan 100 km/s hıza 4.8 saniye içinde çıkabiliyor. T10X'in çift motorlu bu versiyonunun batarya kapasitesi ise 88.5 kw/s.

Bunun yanı sıra araç içerisindeki, Trustore – Uygulama Mağazası Trumore Gez – Akıllı lokasyon servisleri uygulaması, Dijital Sanat ModuDijital Sesli Asistan, E-devlet uygulaması, Migros uygulaması, Kelime Yansıt oyunu, Dinle gibi uygulamaları da deneyimleme şansı elde ettik. Bunlara ek olarak Yapay Zekâ Radyo uygulaması, seçtiğimiz müzik türlerinde özel besteler yaparak müziğe de doymamızı sağladı.

"DÜNYANIN İLK UÇMADAN STATÜ MİLİ KAZANDIRAN PROGRAMI"

Bütün bunların yanında Togg'un CEO'su markanın, blok zinciri, dijital ödeme sistemleri, harita bazlı işler gibi girişimleriyle de önemli işler yapacağını vurguladı. Karakaş, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AvaLabs, Türk Hava Yolları, Paycell, Smart-iX, Etiya, Shell, Hopi, BlindLook, Trendyol gibi şirketlerle yaptığı iş birlikleriyle bir değer ağı örüyor. Bütün bunlar otomobilin A noktasından B noktasına yolculuk yapılan bir araç olmaktan çıkıp, yeni bir hayat alanı olduğunun ipuçlarını veriyor. Üstelik bunlar yarından sonranın değil, bugünün ve yakın geleceğin teknolojileri olarak hayatımıza giriyor.

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Örneğin Togg, Türk Hava Yolları Miles&Smiles ile yaptığı iş birliğiyle dünyada karayolunda statü mili kazandıran ilk mobilite markası olacak. İş birliği kapsamında Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri, Togg mobilite ekosisteminin sunacağı fırsatları Mil ve statü Mil olmak üzere iki farklı Mile dönüştürebilecek"

YÜKSEK OTOMASYON SEVİYESİ

Üretim hatlarını da gezme şansını bulduğumuz toplantıda, Togg Teknoloji Kampüsü'nün detayları da paylaşıldı.

29 Ekim 2022’de resmi açılışı yapılan üretim tesisinin Gövde, Boya ve Montaj tesislerinin yanı sıra Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındırıyor.

Kampüsün zemin güçlendirmesi için 44 bin beton kolon kullanıldı. Bu rakam 1500 metrekare tabanlı 7 tane 50 katlı gökdelene karşılık geliyor.

Üretim hatlarında toplam 250 robot var.

1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip.

Avrupa’nın en temiz boyahanesi kampüste. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi.

Kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre dizayn edilen kampüs, yüksek otomasyona sahip.

Gövde atölyesinde yüzde 90 otomasyon.

Test pisti 1.6 kilometre uzunluğunda.

Togg Teknoloji Kampüsü inşaatında 9 bin kişi görev aldı, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Kampüs, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Togg’da 2660’ı aşkın çalışan var. Toplam çalışanların yüzde 26’sı kadın. Togg bu oranı yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.