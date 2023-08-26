Bakan Şimşek'ten Togg açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" açıklamasında bulundu
Giriş: 26.08.2023 - 12:12 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:12
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Togg fabrikasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.