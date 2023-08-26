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        Bakan Şimşek'ten Togg açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik'teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 12:12 Güncelleme: 26.08.2023 - 12:12
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        Bakan Şimşek'ten Togg açıklaması
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Togg fabrikasıyla ilgili açıklamada bulundu.

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        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede "Son 35 yılda dünyada birçok fabrika ziyaretinde bulundum. Gemlik’teki Togg fabrikası gerçekten çok etkileyici" ifadelerini kullandı.

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