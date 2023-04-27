Protokol 'Togg'un fiyatı ortaya çıktı

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi, Türkiye'de henüz satışına başlanmamış veya resmi fiyatı açıklanmamış otomobillerin satış fiyatı hakkında önemli bilgiler veriyor.

Hatırlanacak olursa, Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan Çinli Chery'nin Türkiye'de satışa sunacağı otomobillerinin fiyatları resmi açıklamadan günler öncesinde TSB tarafından yayımlanmıştı.

Bu gelişmenin üzerinden geçen 1 ayın ardından, bu sefer Çinli SAIC Motor'un sahibi olduğu İngiliz otomobil markası MG'nin iki modelinin fiyatı resmi açıklamadan önce TSB listesinde yer aldı.

Öyle ki, MG4'ün fiyatı resmi açıklama öncesinde TSB'nin kasko listesinde kamuoyuna duyurulurken, markanın Türkiye'de henüz satışa sunulmayan Marvel R modelinin fiyatı da yine TSB listesinde kendine yer buldu.

ÇİFT MOTORLU VERSİYONUN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Yaptığımız araştırmada, Chery ve MG haricinde, TSB'nin kasko değer listesinde Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir başka otomobilin fiyatının daha resmi açıklama öncesinde kamuoyuna duyurulduğunu tespit ettik.

Bilindiği üzere, yerli elektrikli otomobil markası Togg'un T10X modeli, Mart ayında ön siparişe açılmış ve otomobilin de fiyatları açıklanmıştı.

Togg'un ilk modeli olan T10X, ilk etapta tek elektrik motorlu ve arkadan itişli olarak tüketicinin karşısına çıkmıştı.

Yerli elektrikli SUV, 2 farklı donanım ve 2 farklı menzil seçeneği ile 177 bin 467 adet ön sipariş toplamış, yıl sonuna kadar ise çekiliş sonucunda otomobili almaya hak kazanan 20 bin kişiye teslimat yapılacağı açıklanmıştı.

Buraya bir parantez açarak, Togg'un kamu ve şirket ortakları dahil yıl sonu teslimat hedefinin 28 bin adet olduğunu da belirtelim.

Konumuza geri dönersek, TSB kasko değer listesi yakından incelendiğinde, Togg T10X'in henüz resmi fiyatı açıklanmayan bir başka versiyonun fiyatının ortaya çıktığını tespit ettik.

Öyle ki, T10X'in çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyonunun, V2 yüksek donanım paketli ve uzun menzile sahip versiyonun fiyatı TSB listesinde yer alıyor.

Togg'un ön siparişe açtığı 160 kW güce sahip versiyondan tam 2 kat daha güçlü olan 320 kW'lık modelin fiyatı 1 milyon 790 bin TL şeklinde açıklanıyor. Böylece, otomobilin ÖTV'sinin de yüzde 50'lik dilimde yer alacağı anlaşılıyor.

Togg T10X'in hali hazırda satışa sunulan versiyonlarının fiyatları ise şu şekilde;

29 EKİM'DE SATIŞA ÇIKACAK

Togg, henüz resmi fiyatı açıklanmayan, fakat TSB listesinde fiyatı ortaya çıkan T10X'in 4x4 versiyonunu, 100'üncü yıl özel seri ile birlikte 29 Ekim tarihinde satışa sunmayı planlıyor.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ın bildirdiğine göre, bugüne kadar 40 adet T10X teslimatı gerçekleşti. Şirketin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyeleri ve Devlet Malzeme Ofisi üzerinden kamuya teslim ettiği araçların önemli bir kısmı ise 320 kW gücünde dört tekerlekten çekişli versiyondan oluşuyor.

Dolayısı ile, teslimatı yapılan T10X'ler için eğer kasko poliçesi düzenlenmek istenirse, bu araçlara TSB listesindeki tutar üzerinden kasko yapılacağı söylenebilir.

Bu noktada, Togg'un 29 Ekim'e kadar aracın fiyatında değişikliğe gidebileceğini de belirtmek gerek. Gürcan Karakaş'ın, Bloomberg HT yayınında sarf ettiği, "Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz" sözleri de bu duruma açıklık getiriyor.

FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR

TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

RAKİPLERİNE GÖRE FİYATI NASIL?

Togg'un yüksek güce sahip versiyonunun merak edilen fiyatının ardından, gelelim otomobilin rakipleri arasındaki durumuna.

Türkiye'de A-segmentten, E-segmentte kadar birçok elektrikli otomobil satılıyor. Togg'u ilk modeli T10X ise, C-segment SUV sınıfında yer alıyor. T10X'in kendi segmentinde 320 kW güce sahip model sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor.

Yerli SUV'a bu anlamda en çok yaklaşan model ise Volvo C40 Recharge P8 oluyor. 300 kW güce sahip bu otomobilin fiyatı ise, T10X'ten 180 bin TL daha yukarıda. Kia'nın EV6 GT modelinin ise 430 kW güce sahip bir versiyonu bulunuyor. Fakat, bu otomobilin fiyatı ise 3 milyon TL'nin üzerinde.

T10X'ten daha üst segmentlerde ise 320 kW'yi aşan değerler görmek mümkün. Piyasada 320 kW'dan daha yüksek yada hemen altında güce sahip diğer elektrikli SUV modeller T10X'ten daha üst segmentlerde yer alıyor. Bu otomobiller, Audi e-Tron Sportback, Bmw iX, Mercedes GLC ve Jaguar I-Pace olarak sıralanabilir. Her biri premium sınıfta yer alan bu araçlar için ise en az 3 milyon TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor.

Pazardaki elektrikli SUV modeller arasında, fiyat ve güç olarak T10X'e en yakın otomobilin ise Tesla Model Y olduğu görülüyor.

ABD'li firmanın Türkiye'de yeni satışa sunduğu Model Y otomobilinin, 378 kW ve 393 kW'lık versiyonları bulunuyor. Model Y'nin bu iki versiyonu da T10X gibi çift motora sahip ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte geliyor. Tesla'ların T10X'den daha yüksek güce sahip versiyonlarının fiyatı ise 1 milyon 702 bin 864 TL'den başlıyor. Daha güçlü versiyonun ise 1 milyon 795 bin 523 TL olarak açıklanıyor.

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Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız