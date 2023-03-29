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Togg sahipleri çekiliş ile bu akşam belli olacak

Togg'un ilk elektrikli otomobili T10X için 177 bin 467 ön sipariş verildi. Bu akşam yapılacak çekiliş ile, T10X'i satın almaya hak kazanan 20 bin kişi belli olacak. Togg'dan yapılan açıklamada, çekilişin Togg'un sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebileceği aktarıldı

Giriş: 29.03.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
Togg sahipleri çekiliş ile belli olacak
HABERTURK.COM

Togg'un ilk elektrikli otomobili T10X için ön sipariş süreci son ererken, düzenlenecek çekiliş için de son düzlüğe girildi.

T10X için 177 bin 467 ön sipariş verilirken, bu akşam yapılacak çekiliş ile yerli otomobili satın almaya hak kazanan 20 bin kişi belli olacak.

Togg'dan yapılan açıklamada, çekilişin Togg'un sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği aktarıldı.

Togg tarafından 25 Mart'ta yapılan paylaşımda, T10X için 7 günde 100 bin sipariş verildiği bildirilmişti. Böylece o tarihten bu yana 77 bin 467 ön sipariş daha oluşturulmuş oldu.

Togg ayrıca çekilişte otomobili hak kazanan 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, asıl ve yedek listeye giren kullanıcılar akıllı cihazlarını teslim almayı bekledikleri süre kadar ilave garanti ve her bekledikleri ay için Trugo’dan 85 kWs enerji dolum hakkı kazanacak. Aylık 85 kWs, WLTP normlarına göre 500 km yol karşılığına denk geliyor.

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