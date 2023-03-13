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TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak?

Yerli otomobil TOGG'un ne zaman çıkacağı ve satış fiyatının ne kadar olacağı ile ilgili bilgileri gündem olmuş durumda. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamalarınının ardından son bilgileri bir araya getirdik. İşte, TOGG araba ile ilgili ayrıntılar...

Giriş: 13.03.2023 - 11:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yerli otomobil TOGG için artık geri sayım başlamış durumda. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği TOGG araba ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

  • TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil Togg'un yollara çıkacağı tarih hakkında konuştu.

    MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" dedi.

  • TOGG FİYAT LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    TOGG fiyat listesi henüz belli olmad. Fakat geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile elektrikli araçların matrah limitinin yükseltilmesiyle bazı modellerin fiyatı yeniden yüzde 10’luk ÖTV dilimine girdi ve düştü. Düzenlemenin, Togg’un satış fiyatını da etkilemesi bekleniyor.

  • TOGG SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Arkadan itişli ve dört çeker olmak üzere iki farklı versiyonla satışa çıkacağı duyurulan Togg’un 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonunun yüzde 10’luk ÖTV dilimine gireceği tahmin ediliyor. Dört tekerlekten çekişli 320 kW güce sahip Togg C-SUV için uygulanacak ÖTV oranı ise yüzde 50 olabilir.

  • Togg’un 160 kW güce sahip versiyonunun fiyatının yaklaşık 1 milyon TL olabileceği öngörülüyor. TOGG fiyat listesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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