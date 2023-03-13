TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil Togg'un yollara çıkacağı tarih hakkında konuştu.



MÜSİAD Genel Merkez binasında gerçekleştirilen Genç MÜSİAD'ın 15. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Kacır, "Bu hafta Allah'ın izniyle Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor olacak. Önümüzdeki günlerde Togg milletimizle buluşuyor olacak. Togg'la birlikte yeni bir yolculuğa çıkacağız. Bu sadece bir markanın, bir şirketin yolculuğu değil, bu sadece bir otomobil yolculuğu da değil, bu mobilite ekosisteminde yükselen yıldız olma iddiası taşıyan Türkiye'nin yolculuğu olacak" dedi.