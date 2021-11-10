Ülkemizde büyük bir merakla beklenen yerli otomobil TOGG ile ilgili son durumu derledik!

TOGG ARABA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

"2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur. Türkiye'nin otomobilini bir araba olarak görmemek gerekiyor. Türkiye'nin otomobil projesi aslında, değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı. Biz aracı ilk ilan ettiğimizde doğuştan elektrikli olacağını, bazı otonom özelliklere sahip olacağını ve aynı zamanda fikri mülkiyet hakları bizim olduğu için bu aracı aslında teknoloji platformu olarak görmemiz gerektiğini, 'startup'ların geliştirdiği teknolojileri bu araca entegre edebileceğimizi dile getirmiştik. İnsanlar elektrikli araç için daha erken diyordu. Şu anki geldiğimiz noktada yüz yıldır otomobil üreten firmalar, biz bu elektrikli araç devrimini nasıl yakalayacağız diye endişe içerisindeler."

"Biz aslında doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmış olduk. Başarının anahtarı da burada. Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptığınızda kazanmamanız için hiçbir sebep yok."

Kendilerine odaklanacaklarına dikkati çeken Varank, "Karşımızdaki yalan söylüyorsa asla tırsmayacağız ve geri adım atamayacağız. Onların cevabını da vereceğiz ama kendimize odaklanacağız. Siyaseti öyle yapacağız. Şundan emin olacağız, Cumhur İttifakı dışında gerçekten bu ülkeye hangi projeyi kazandırabiliriz diye düşünen başka hiçbir siyasi hareket Türkiye'de mevcut değil." diye konuştu.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Araçların, 2022 yılının sonunda seri üretim bandından indirdiğinde tüm Türkiye'nin gurur duyacağını kaydeden Varank fiyatı konusunda "Aracın fiyatı şu andan belli değil. Şunun sözünü veriyor arkadaşlar. Araç kendi sınıfında Türkiye'deki araçlarla yarışacak bir fiyattan piyasaya çıkacak " demişti.

TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

TOGG tarafından üretilmesi planlanan yerli otomobil elektrikli ve doğa dostu olacak. Modüler bir şaside ve bilişim teknolojileriyle kolayca entegre olabilecek bir yapıda olacak TOGG yerli otomobil, aynı zamanda güçlü bir internet bağlantısına da sahip olacak.

İlk etapta iki SUV modelinin üretimi yapılacak yerli otomobil, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip aracı olacak. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlatılı platforma sahip TOGG yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Sıfır emisyon değerine sahip olacak TOGG, yüksek çarpışma dayanımı, yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Ayrıca araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de yerli otomobilin özelliklerinden olacak.