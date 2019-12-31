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Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),sosyal medya hesabından bir yeni yıl mesajı yayınladı.

TOGG'un twitter hesabından yaptığı paylaşımda, asperger sendromlu (yüksek fonksiyonlu otizm) 16 yaşındaki Mesut Uygun'un geçtiğimiz hafta tanıtılan yerli ve elektrikli SUV çizimi yer aldı.

TOGG'un yeni yıl mesajında, "Yeni yılınızı, #YeniliğeYolculuk buluşmamızda da misafirimiz olan 16 yaşındaki asperger sendromlu (yüksek fonksiyonlu otizm) özel yetenek Mesut Uygun'un hayalleriyle renklendirdiği bu resim ile kutlamak istedik" ifadesini kullandı.

2022'DE SATIŞA ÇIKACAK

Geliştirdiği elektrikli SUV'u 2022 yılında pazara çıkarmayı hedefleyen TOGG, 2030 yılına kadar sedan, hatchback, b-segment SUV ve MPV olmak üzere dört yeni elektrikli modeli daha satışa sunacak.

TOGG'un geliştirdiği otomobiller yıllık kapasitesi 175 bin adet olarak belirlenen Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek fabrikada üretilecek.

Fabrika dahil yerli otomobil için toplamda 3.7 milyar dolar (22 milyar TL) yatırım yapılması öngörülüyor.