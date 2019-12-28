Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil, yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı büyük bir etkinlik ile tanıtıldı. Türkiye'nin Otomobilin Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği otomobil, 2022 yılında yollara çıkacak.

Yüzde yüz elektrikle çalışan bir SUV modelin ardından, önümüzdeki yıllarda ise sedan, b segment SUV, hatchback ve MPV gibi dört yeni model daha satışa sunulacak.

Otomobilin tanıtılması ile yukarıdaki satırlarda sıraladığımız bilgiler haricinde tasarımı, özellikleri ve teknolojisi üzerinde de sıkça duruldu.

Fakat, modelin yarattığı heyecanın da etkisiyle, 2 yıldan daha kısa bir süre içinde sıfırdan bir elektrikli otomobil yaratan TOGG ekibi ise gözlerden kaçtı.

Bu noktada, tarihi bir başarıya imza atarak yerli otomobili Türkiye'nin ve dünyanın karşısına çıkaran bu ekibin kimlerden oluştuğuna bakmakta fayda var.

ÇALIŞANLARIN DÖRTTE BİRİ KADIN

Öncelikle, yerli otomobil projesinde kadın çalışanların payının büyük olduğunu belirtelim. Zira, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarafından bizzat yapılan açıklamaya göre, TOGG ekibinin dörtte biri kadın çalışanlardan oluşuyor.

Bu oranı artırmak istediklerini belirten Karakaş, sabah saatlerinde katıldığı bir televizyon programında, "Hedefimiz bu oranı yüzde 33'e çıkarmak. Kadın tasarımcılar ve mühendisler yerli otomobilin geliştirilmesinde her konuda büyük katkıda bulundular" diye konuştu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilecek ve yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak yerli otomobil projesinde, kadın çalışanların da payının büyük olduğu bildirildi.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ÇOĞUNLUĞU OLUŞTURUYOR

Öte yandan, yerli modelin ortaya çıkarılmasında emeği bulunan TOGG ekibine yakından bakıldığında, ekibin büyük çoğunluğunun makine mühendisi olduğu görülüyor.

İş dünyasının sosyal medya platformu olarak bilinen Linkedin üzerinden yaptığımız araştırmaya göre, TOGG ekibinde diğer öne çıkan meslekler işletme ve yönetim, elektrik ve elektronik mühendisliği, otomotiv mühendisliği, fiziksel bilimler, endüstri mühendisliği, matematik, enerji yönetim, ekonomi, çevre, mekatronik, uzay ve havacılık mühendisliği ile bilgisayar mühendisliği olarak karşımıza çıkıyor.

Yerli otoyu geliştiren ekibe görev tanımlarına göre bakıldığında ise, ekibin çoğunlukla mühendislik ve bilgi teknolojileri alanında çalışmalar yürüttüğü dikkat çekiyor.

Öte yandan, operasyon, satın alma, iş geliştirme, finans, proje yönetimi, pazarlama, sanat ve tasarım gibi alanlarda TOGG ekibinin faaliyet alanları arasında yer alıyor.

YAKLAŞIK 4 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDECEK

Yerli otomobil ekibinde, en çok İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarının yer aldığı göze çarparken, Yıldız Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi mezunlarının da ekipte çoğunluğu oluşturduğu anlaşılıyor.

Fabrikası Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek TOGG, bantlardan yılda 175 bin yerli otomobil indirecek. Fabrikanın devreye alınması ile, TOGG'un istihdam sağladığı kişi sayısı 4 bin 500 kişiye yaklaşacak.

2018'DE KURULDU

TOGG, '5 babayiğit' olarak anılan BMC, Kıraça Holding, Turkcell, Zorlu Holding ve Anadolu Grubu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokol kapsamında yerli otomobili geliştirmek üzere 2018 yılında kuruldu.

Haziran 2018'de ise, Bosch'ta üst düzey yöneticilik yapan Mehmet Gürcan Karakaş TOGG CEO'su olarak atandı.

TOGG'un genel merkezi de geçtiğimiz Eylül ayında Gebze'deki Bilişim Vadisi olarak belirlendi.