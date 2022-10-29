TOGG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Yeni mevzuata göre, Togg'un C-SUV modelinin arkadan itişli versiyonunun matrah değerinin en fazla 700 bin TL olması durumunda, aracın perakende satış fiyatının da yaklaşık 910 bin TL olacağı söylenebilir.

Togg'un bugüne kadar en yetkili ağızdan açıklanan fiyatına bakıldığında, araç rakiplerine göre durumu ise şu şekilde:

- Togg'un ÖTV oranının yüzde 10'luk dilimde yer alması için, aracın vergisiz fiyatının 700 bin TL'yi aşmaması gerekiyor.