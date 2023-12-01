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        Haberler Ekonomi Otomobil Son dakika: Togg'un fiyatına yüzde 16.5 zam geldi! 2023 Togg fiyatları ne kadar, kaç TL? - Otomobil Haberleri

        Togg'a ÖTV zammı

        Yerli elektrikli otomobil Togg T10X'in fiyatında artışa gidildi. Togg'un yayınladığı yeni fiyat listesine göre, yerli otomobilin tüm versiyonlarına ortalama yüzde 16.5 zam yapıldı ve otomobilin en düşük fiyatı 1 milyon 430 bin lira oldu. Togg'un fiyatlarında belirlenen artış oranının, Kasım ayında elektrikli araç ÖTV matrah limitinde yapılan artış oranı ile aynı olması ise dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:34
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        Togg'a ÖTV zammı
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        Yerli elektrikli otomobil markası Togg, Mart ayında satışa sunduğu ilk modeli T10X’in fiyatını güncelledi.

        Şirketin yayınladığı yeni fiyat listesine göre, V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 227 bin 500 liradan 1 milyon 430 bin liraya, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 329 bin 500 liradan 1 milyon 550 bin liraya ve V2 RWD Uzun Menzil de 1 milyon 563 bin 500 liradan 1 milyon 820 bin liraya yükseldi.

        Togg’un otomobiline ortalama yüzde 16.5 oranında zam yapması ise dikkat çekti.

        Öyle ki, Kasım ayında elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında güncellemeye gidilmişti.

        VERGİ ORANI DEĞİŞMEDİ

        18 Kasım’da yapılan değişiklik ile motor gücü 160 kW'nın altında kalan otomobillerde matrah (vergisiz fiyat) limitleri artırılmıştı.

        Buna göre, en düşük ÖTV oranı olan yüzde 10'luk dilime giren elektrikli otomobiller için esas alınan matrah limiti 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

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        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği Haberi Görüntüle

        Böylece, eskiden 1 milyon 650 bin TL'nin altında satılan ve motor gücü 160 kW'yi geçmeyen elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV'de yer alırken, matrah limitinin yüzde 16 kadar artırılması ile artık aynı motor gücüne sahip ve 1 milyon 914 bin TL'nin altında kalan elektrikli otomobiller yüzde 10 ÖTV’de kalıyor.

        Dolayısı ile, Togg’a yapılan zam otomobilin ÖTV’sini değiştirmemiş oldu.

        Fakat, eğer matrah güncellemesi olmadan Togg T10X’in fiyatı artırılmış olsaydı, otomobilin V2 RWD Uzun Menzil versiyonu yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçecek ve fiyatı da 2 milyon TL sınırına dayanacaktı.

        FİYATI İLK KEZ YAZ AYLARINDA ARTMIŞTI

        Öte yandan, Togg'un fiyatlarındaki ilk güncelleme Temmuz ayında yaşanmıştı.

        Otomobilin Nisan ayında 953 bin TL olarak belirlenen başlangıç fiyatı, Temmuz'da yapılan güncelleme ile yüzde 26 oranında artmış ve 1 milyon 227 bin 500 liraya yükselmişti.

        Son gelen zam ile birlikte, rakamlar Togg'un fiyatının ilk satışa çıktığı günden bu yana geçen 8 ay içinde yüzde 50 arttığını gösteriyor.

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