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Tofaş, koronavirüs salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamaları kapsamında Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatı ile beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

Böylece, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecekleri kaydedildi. Tofaş’ın tüm araç parkına yönelik başlattığı bu uygulamanın, 31 Mayıs tarihine kadar devam edeceği bilgisi verildi.

Dezenfeksiyon uygulamasını servis ihtiyacı olsa da olmasa da tüm araçlar için geçerli kıldıklarını belirten Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin, "Tüm dünya ve ülkemizin, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kritik günlerden geçtiği bu süreçte, ön cephede mücadele eden başta sağlık çalışanları, kamu görevlileri, temel ihtiyaç ve gıda üretici ve dağıtıcıları gibi bu dönemde ülkemizde zaruri çarkların dönmesini sağlayan milyonlarca insanımızda markalarımıza ait araçlarımız var. Tofaş olarak biz de ulusal sorumluluğumuz kapsamında bu çarkların dönmesine destek olmak amacıyla, ülke geneline yayılan 145 servis noktamızda, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tedbirleri ve mesafeli çalışma kurallarını uygulayarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Model yılı veya kilometresi ne olursa olsun Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araçları, bayi ve servislerimizde ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz. Bunu yaparken de sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, randevu aracılığıyla hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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