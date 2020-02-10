Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Tofaş, geçen yıl elde ettiği üretim ve ihracat performansı ile 2020'ye dair gelecek planlarını açıkladı. 2019'da yapısal ve ürün yenilikleri kapsamında 107 milyon euro yatırım yapan şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada ise 2020 yılı yatırım planını 250 milyon euro olarak duyurdu.

Şirketin bir yıl içinde yatırım tutarını 2 kattan fazla artıracak olmasının altında ise, Bursa'da üretilerek dünya pazarlarına ihraç edilen Egea modelinin makyaj operasyonunun yattığı ortaya çıktı.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, "2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiğimiz Egea ile otomobil pazarındaki payımızı yüzde 8.6'dan yüzde 14.8'e yükselttik. Devreye aldığımız güncelleme yatırımı ile Egea'nın, 2020 ve sonrası dönemlerin iddialı otomobillerinden olmayı sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.

Eroldu'nun bahsettiği güncelleme yatırımı, otomobilin makyaj operasyonu anlamına geliyor. Her ne kadar önceki açıklamalarda Egea'nın 2020 yılı içinde makyajlı versiyonun tanıtılacağı açıklansa da, şuan için kesinleşmiş bir tarih bulunmadığı aktarılıyor.

Öte yandan, açıklamalarında 2020 yılı beklentilerine de değinen Eroldu, Türkiye toplam pazarının 560-600 bin adet seviyesinde kapanmasını beklediklerini söyledi.

Tofaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada 2020 planları içinde 84 bin adet yurtiçi satış, 190 bin adet ihracat ve 265 bin üretim adeti hedefleri de yer aldı.

GELİRLERİ 18.8 MİLYAR TL OLDU

Tofaş, 2019 yılına dair paylaştığı performans bilgilerine göre, geçen yıl Bursa’daki fabrikasında banttan indirdiği 264 bin adet araçla otomotiv sanayi üretiminin yüzde 18’ini karşıladı ve ürettiği araçların 194 bin 145 adedi ile de Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştirdi.

Ayrıca, 2019 yılı gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 1.6 oranında artarak 18.8 milyar TL'ye yükseldiğini aktaran Tofaş, aynı dönemde net kârını da yüzde 11.5 oranında artış ile 1.5 milyar TL'ye çıkardığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, 2019'da 2.3 milyar dolarlık ihracat geliri elde edildiği ve 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verildiği de kamuoyuna bildirildi.