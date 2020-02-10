Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv pazarında hızla değişen dinamikler, sektördeki beklentileri de derinden etkiliyor. Öyle ki, öngörülerden daha az daralan bir pazar ile sona eren 2019'un ardından, otomotiv sektörü 2020 yılına daha umutla başladı.

Türkiye otomotiv pazarındaki gelişmeler sektör açısından olumlu seyrederken, küresel arenada ise birleşmeler ve ortaklıklar otomotiv endüstrisine damgasını vuruyor.

Tüm bu konuları Alfa Romeo ile Jeep'in Marka Direktörü ve Fer-Mas Şirket Müdürü Özgür Süslü ile konuştuk.

Kasım ayında göreve geldikten sonra ofisinin kapılarını ilk kez Habertürk'e açan Özgür Süslü, yönettiği markaların gelecek hedefleri, Türkiye otomotiv pazarı ve sektörde değişen trendler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

'TALEP ALT SEGMENTLERE KAYACAK'

Bu yıl otomobil pazarı için yüzde 20 büyüme öngördüklerini söyleyen Özgür Süslü, "Gelişmeler, pazarın tahminimizin üzerinde olabileceği de gösteriyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında bir güncelleme olabilir. Burada bir beklentimiz var. Öte yandan ekonomi yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Faizler düşmeye devam ediyor. Yılın geri kalanında sağlıklı bir toparlanma olacağını düşünüyorum" dedi.

Süslü, 2019'da pazarın yüzde 10.8’inin premium araçlardan oluştuğunu hatırlatarak, "Özellikle geçtiğimiz yılın sonunda yürürlüğe giren Dijital Hizmet Vergisi ultra lüks segment pazarını olumsuz etkileyecektir. Çünkü şirketlerin araç kiralarken veya satın alırken gösterdiği giderlere de sınırlama getirildi. 500 bin TL-1.5 milyon TL bandındaki araçları olumsuz etkileyecektir. Buralarda da talep 2020 yılında C segmente yönelmeye devam edecek. D-E, Sedan-SUV pazarının bir miktar küçüleceğini düşünüyorum. C-B SUV’lara yönelme olacak" tespitinde bulundu.

'GİRİŞ SEVİYESİ MODELLER PAZAR PAYIMIZI ARTIRDI'

Özgür Süslü, Türkiye'de satılan premium markalar arasında yer alan Alfa Romeo ve Jeep'in geçen yıl ki performanslarına da değindi.

Pazardaki daralmaya rağmen yılı 2018’e benzer adetlerle kapattıklarını bildiren Süslü, "Pazar yüzde 20 daralırken konumumuzu koruduk. Dolayısıyla pazar payımızı yüzde 20 artırmayı başardık. Jeep tarafında ufak bir küçülmemiz, Alfa Romeo’da ise büyümemiz oldu" dedi.

2019'daki büyümede giriş seviyesi premium modellerin etkili olduğunu belirten Süslü, "Jeep Renegade ve Alfa Romeo Giulietta gibi modeller, yani 180 bin ila 200 bin TL bandından satılan modellerde ivme yakaladık" diye konuştu.

'DİZEL İLE İDDİALI OLACAĞIZ'

Bu noktada bir parantez açarak Giulietta modelini mercek altına almakta fayda var. Zira, yaklaşık 10 yıldır yollarda olan Alfa Romeo'nun c-segment hatchback modeli Giulietta, ilk tanıtıldığı günden beri tasarımını korurken, otomobilin rakipleri ise 2'inci kez nesil değiştirmeye başladılar bile.

Bu durumun kendileri açışından dezavantaj yaratma ihtimalini sorduğumuz Özgür Süslü, sundukları motor seçenekleri ile pazarda farklılaşacaklarını kaydetti.

Süslü, "Bugün Giulietta 10 yaşında ama otomobilin yüzü eskimedi. Ayrıca, kendi segmentinde rakipleri dizel motordan vazgeçerken, dizel motor ve otomatik şanzıman ikilisini biz hala sunabiliyoruz, bu sayede de önümüzdeki dönemde iddialı olacağız" dedi.

'İTALYA'DAN KÜÇÜK MOTOR TALEP ETTİK'

Geçen sene Alfa Romeo'nun Türkiye'de sattığı 250 araçtan 210'unun Giulietta, 35'inin Stelvio ve 5'inin de Giulia olduğunu belirten Özgür Süslü, Stelvio ve Giulia'da küçük hacimli motorun eksikliğini duyduklarından da bahsetti.

Söz konusu iki model için İtalya'dan Türkiye şartlarına uygun motorlar talep ettiklerini anlatan Özgür Süslü, "Türkiye için küçük hacimli motor istedik. Fakat, Stelvio ve Giulia’nın platformu arkadan itişli. Bu platformda küçük hacimli bir motor mimarisi yok. Dolayısıyla, mevcut motor seçeneklerini daha efektif kullanmak üzere çalışmalar gerçekleştireceğiz. 2020 yılında getireceğimiz iki yeni donanım versiyonu ile rekabetçi konuma gelmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

'YÜZDE 35 BÜYÜME HEDEFLİYORUZ'

Alfa Romeo-Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü ile, yönettiği iki markanın gelecek hedeflerini de konuştuk.

Her iki markanın satışlarını 2020'de artırmak istediklerini vurgulayan Özgür Süslü, "Esas sıçramayı hedeflediğimiz yıl ise 2020 ve bundan sonraki yıllar. 2020 yılında yüzde 35 oranında büyüme hedefliyoruz" dedi.

Alfa Romeo’da satışlarını iki katına çıkaracaklarını belirten Süslü, "Satışları 400-500 adet bandına yükselmeyi planlıyoruz. Uzun vadede Alfa Romeo ve Jeep ile satış hedefimiz 10 bin adet. Pazardaki üç büyük Alman’dan sonra en çok satan premium marka olmayı hedefliyoruz. Bunu da önümüzdeki 2-3 sene içerisinde gerçekleştirmek hedefimiz" diye konuştu.

Alfa Romeo'nun C segment SUV üreteceğini de hatırlatan Süslü, "2021 yılında bu modeli Türkiye'ye getireceğiz. Şu anda yalnızca hibrit ve içten yanmalı motorlu seçenekler olacağı açıklandı" dedi.

'HIBRIT JEEP 2020'DE TÜRKİYE'DE OLACAK'

Yıl içinde Jeep modellerinde hibrit seçeneklerin satışa sunulacağını da bildiren Süslü, "Plug-in hibrit Compass için siparişlerimiz var. Yıl ortasında Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz. FCA aynı anda Wrangler, Compass ve Renegade modellerinde plug-in hibrit versiyonlarını geliştirdi. Bu yıl içerisinde devreye alınacak. Ön tekerleklerde içten yanmalı motor, arka tekerleklerde ise elektrikli motor var. Toplamda baktığınız zaman elektrikli bir 4 çeker ortaya çıkıyor. Bu modeller, bataryanın evde şarj edilmesiyle 100 km’ye kadar elektrik menziliyle gidebiliyor" dedi.

Hibritlerin yanında dizel motor seçeneklerine bayilerde yer vermeye devam edeceklerinin altını çizen Süslü, dizelin önümüzdeki dönemde yok olmayacağını ama otomatik şanzıman seçeneğinin sadece hibrit versiyonlarda sunulabileceğini belirtti.

'KAYSERİ'YE ALFA ROMEO-JEEP BAYİSİ YOLDA'

Jeep ve Alfa Romeo'nun Türkiye'deki büyüme planları çerçevesinde, bayilerden elden geçirileceğini de Özgür Süslü'den öğrendik.

2019 yılında 16 bayi ile 2 bin 400 adet satış gerçekleştirdiklerini kaydeden Süslü, "Doğrudan bayi açma stratejimiz bulunmuyor. Bu sene yeni bir yöntem de geliştirdik. Fiat ile birlikte 'dual bayiler' yapmaya başladık. Uygulamanın ilk örneği İstinye’de. Buna benzer örnekler olmaya devam edecek. Fiat bayilerine Alfa Romeo-Jeep bayilikleri de vermeyi planlıyoruz. Senede 1-2 adet bayi şeklinde ve kademeli olacak şekilde açacağız. Ankara, İzmir, Adana-Mersin, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Trabzon ve 4 adet de İstanbul’da bayilerimiz var. Kayseri de veya İstanbul’da yeni bir bayi açabiliriz" dedi.

'20 FERRARİ SATTIK, KOTAYI ARTIRACAĞIZ'

Aynı zamanda İtalyan spor otomobil markası Ferrari'nin Türkiye temsilcisi olan Fer-Mas otomobilin de müdürü olan Süslü, bu alandaki hedeflerini de anlattı.

Ferrari'nin 2019 yılında Türkiye'deki hedeflerine ulaştığını bildiren Süslü, "Geçen yıl Fer Mas tarafında bir küçülme yaşamadık. Hatta yüzde 30 küçülen segmentte satışlarımızı koruduk. Bu kapsamda geçtiğimiz sene 20 adet Ferrari, 45 adet de Maserati satışı gerçekleştirdik. 2020 yılı için de benzer adetler planladık. Ferrari’de 25 adet kota alma hedefimiz var" dedi.

Özgür Süslü ile buluşmamızda, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Fransız otomobil üreticisi PSA'nın birleşmesini de konuştuk.

İki üreticinin birleşme kararının Türkiye açışından ne ifade ettiğini kendisine sorduğumuz Süslü, konunun Rekabet Kurulu aşamasında olduğunu hatırlatarak, birleşmenin etkisini ölçmek için henüz erken olduğunu ve gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.