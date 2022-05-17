Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil için tarih verdi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.
Törenin ardından İHA muhabirine konuşan Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH VERDİ
2023 yılının ilk üç ayında otomobilin banttan inerek trafiğe çıkacağını söyleyen
Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim’de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. 2023’ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur" dedi.
Tosya TSO binası önünde düzenlenen törende, Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı'nın yaptığı duanın ardından, Hisarcıklıoğlu, Kaymakam Vekili Bilal Doğan, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.
Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Tosya TSO binasının 2017 yılında atılan temel atma töreninde de birlikte olduklarını söyledi.
Açılış töreninde de birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Tosya deyince, eskiden pirinç gelirdi akla, şimdi kapı geliyor. Allah size müthiş bir coğrafya vermiş. Allah’ın büyük bir nimeti bu coğrafya. Gelirken de yine yaşayarak gördük ki, yatıp kalkıp Allah'a şükretmelisiniz. Bugün Türkiye'de marka olmuş bir şehir Tosya, özellikle kapıda. Kapı deyince hemen akla Tosya geliyor. Burada sanatkar kardeşlerimiz çok fazla. Allah hepsinden razı olsun ülkemize verdikleri hizmetlerden dolayı." dedi.
Ahşap ile plastiği mukayese edebilmenin mümkün olmadığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Bir ara plastik ahşabın önüne geçiyordu ama bugün artık görüldü ki, her şey doğala dönüyor. Burada Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Bana her geldiğinde, Çin'den kapının gelmesinin engellenmesini istedi. Girişimlerimiz sonucu, Allah razı olsun Bakanımızdan, Çin'den kapı ithalatı durdu. İşte bazen aklımıza geliyor ya ticaret ve sanayi odası ne iş yapar, işte bugün atölye ve fabrikalarımızın çalışmasını sağlayan ticaret ve sanayi odamız oldu. 20 Mart 2020’de başlayan pandemi sürecinde biz 365 oda ve borsa olarak kendi aramızda yönetim kurulu üyelerimizle bağlantılı olarak, Whatsapp hatları kurduk. Günlük sizlerin ne şikayeti varsa, anında o bana ulaşıyordu. Akşam saat 10'a kadar bunları topluyoruz. Ondan sonra da gece yarılarına kadar bakanlar ile sizlerin bize ilettiği sorunların çözümü için bizzat konuştuk. Onlarda sağ olsunlar yüzde 99'unun sahadan gelen taleplerin çözümü için her türlü desteği verdiler. Yeni hizmet binamızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim."
Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Tosya'ya da bir okul kazandıracaklarını sözlerine ekledi.
Tören, yapılan konuşmaların ardından hediye takdimiyle sonra erdi.
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