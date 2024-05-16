Fransız hükümetinden "Yeni Kaledonya'daki durum kontrol altına alınacak" mesajı
Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olayları sürüyor. Yaşanan olaylarda can kaybı 5'e yükseldi, Fransız hükümeti Ada'daki durumun kontrol altına alınacağını söyledi
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Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısı 5'e çıkarken Fransız hükümeti Ada'daki durumun gelecek saatlerde kontrol altına alınacağını belirtiyor.
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Fransız ulusal basınında yer alan haberlere göre, 3 gündür yoğun şiddet olaylarının yaşandığı Ada'da, dün gece önceki günlere kıyasla daha sakin geçti.
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Başkent Noumea'da yaklaşık 4 bin, Noumea dışındaki bölgelerde ise 5 bine yakın bağımsızlık yanlısı, olaylara dahil oldu.
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Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI
Ayrıca Ada'a 2 gündür devam eden sokağa çıkma yasağı yarına kadar uzatıldı.
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ada'ya 2 bin 700'e yakın polis ve jandarmanın gönderileceğini belirterek şiddet olaylarının gelecek saatlerde kontrol altına alınacağının teminatını verdi.
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OHAL'E GİDEN SÜREÇ
Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.
Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.
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Olaylarda 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.
Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.