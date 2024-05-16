Külotlu çorap cinayeti! Şarkıcı Seçil Çiftçi'ye istenen ceza belli oldu!
İstanbul Sancaktepe'de, ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in, külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Seçil Çiftçi'nin cinayeti tek başına işleyemeyeceğini, bu nedenle babasıyla birlikte gerçekleştirdiği gerekçesiyle Seçil ve Cemal Çiftçi'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtildi.
"CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEYEMEZ"
DHA'da yer alan habere göre iddianamede, sanık şarkıcı Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatıldı.
BABA KIZ İÇİN AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi'nin, "Tasarlayarak kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları" istendi.
HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi getirildi. Tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
KÜLOTLU ÇORAPLA BOĞMA
Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, maktulün genel beden travmalarının, beyin kanaması ve külotlu çorapla boğma sonucu meydana geldiği belirtildi.
"CİNAYETİ BİRLİKTE İŞLEDİLER"
Sanık Seçil Çiftçi'nin fiziki yapısı dikkate alındığında eylemi tek başına yapamayacağı ifade edilerek babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi.
SAVCI BABA VE KIZININ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİNİ İSTEDİ
Savcı Seçil ve babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını istedi.
SEÇİL'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.