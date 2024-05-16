İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Yeri yakınlarında kimliği tespit edilemeyen bir kişinin ölü bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı, ölen kişinin daha önce hakkında kayıp ihbarı bulunan Semih Sevim (40) olduğunun tespit edildiği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre iddianamede, sanık şarkıcı Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu anlatıldı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi getirildi. Tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

SAVCI BABA VE KIZININ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİNİ İSTEDİ

Savcı Seçil ve babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını istedi.

SEÇİL'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.