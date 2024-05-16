Arda Güler'in hareketi, Avrupa'da akım başlattı
Arda Güler'in Real Madrid adına kaydettiği gollerin ardından yaptığı sevincine Manchester United'ın genç yıldızı Amad Diallo'dan selam geldi. ESPN, Diallo ile Arda Güler'in fotoğraflarını yan yana koyarak, "Futbol iyi ellerde" notunu yazdı. İşte detaylar
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Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla kaydettiği gol sayısını dörde çıkarırken genç oyuncunun gol sevinci, Avrupa'da gündem oldu.
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Manchester United'ın Newcastle United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta gol kaydeden Amad Diallo, Arda Güler'in sevincini tekrarladı.
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Amad Diallo'nun Arda Güler'in gol sevinicini tekrarlaması, Avrupa basınında da gündem oldu.
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ESPN, Diallo ile Arda Güler'in fotoğraflarını yan yana koyarak, "Amad Diallo ile Arda Güler, 24 saat içinde aynı gol sevincini yaptı. Futbol iyi ellerde" notunu yazdı.
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Arda Güler gol sevincinin en anlama geldiğini şu şekilde açıklamıştı:
"Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Benim kötü gördüğüm sakatlıklar olabilir ama çok çalıştığım sürece her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Her gün çok çalışıyorum, gerisini de Allah'a bırakıyorum."
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ARDA GÜLER FIRTINASI
İspanya Ligi La Liga'nın 36'ncı haftasında şampiyon Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı karşılaşmada Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup etti. Arda, bu sezon ligdeki 4'üncü golünü kaydetti.
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ANCELOTTI: FUTBOL TOPU ARDA'YA AŞIK
Oyuna 62'nci dakikada Eduardo Camavinga'nın yerine dahil olan Arda Güler, 81'inci dakikada takımının 5'inci golüne imza attı.
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Bu sezonki 4'üncü golünü kaydeden 19 yaşındaki orta saha için hocası Carlo Ancelotti, karşılaşmanın ardından övgü dolu sözler kullandı.
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Vinicius Junior'ın ceza sahasında savunmadan seken meşin yuvarlağı tek vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderen Arda Güler için teknik direktör Carlo Ancelotti, "Bütün takım Arda'yı çok seviyor. Kulüpteki herkes ve teknik ekip onu seviyor. O en gencimiz. Daha önce de söylemiştim, çok yetenekli. Goller atıyor, bazen istemese de gol atıyor. Futbol topu ona aşık. Bu çok net. Burada olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte de bizimle olacak" ifadelerini kullandı.
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Milli futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 11 maça çıkarken 4 gol kaydetti. Arda, İspanyol ekibinde kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu ve Süper Kupa zaferini elde etti.