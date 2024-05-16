Salih Uçan'ın talipleri artıyor! Trabzonspor'un ardından Galatasaray...

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Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih Uçan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Siyah-beyazlılarla tecrübeli futbolcu arasında şu ana kadar ki temaslarda anlaşma zemini bulunamamıştı.

İki taraf arasında görüşmeler şimdilik durma noktasına gelirken Türkiye Kupası finalinin ardından kesin kararın verileceği öğrenildi. TRABZONSPOR'DAN SONRA GALATASARAY DA RADARA ALDI Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki durumu Süper Lig'in büyükleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Trabzonspor'un ilgilendiği Salih'i, yerli rotasyonunu artırmak isteyen Galatasaray'ın da radara aldığı öğrenildi. Beşiktaş'la sözleşme uzatmaması halinde Salih için iki takımın da devreye girebileceği ifade edildi. Temmuz 2021'de Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan, bu sezon 35 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu 4 gol 5 asistlik performans sergiledi.