Kobani davasında karar açıklandı
Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. İşte sanıkların aldığı cezalar...
Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası'nın karar duruşması Ankara Sincan'daki 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada karar çıktı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davanın duruşmasında, mahkeme heyetinin 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, 72'si de firari olan sanıklar hakkındaki hükümler açıklanmaya başlandı.
Duruşma öncesi, bazı siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve davayı takip etmek isteyenler kampüs önünde toplandı.
DEM PARTİ EŞ BAŞKANLARI DA DAVAYI İZLİYOR
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki CHP heyeti de Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mahkeme heyetinin bugün tarihi bir karar verebileceğini belirterek, dava dosyanın gizli tanıklarla zorlama, yorumlarla hazırlandığını öne sürdü. Bakırhan, "Dosyadaki boş delillerle tutuklu olan arkadaşlarımızın umuyorum bugün tahliyeleri gerçekleşir." diye konuştu.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Türkiye tarihi açısından oldukça önemli davanın karara bağlanacağını beklediklerini ifade ederek, "Kanun işlesin, yasalar işlesin ve Kobani kumpas davasıyla yargılanan bütün arkadaşlarımız beraat alsın." dedi.
VİCDANINIZA GÖRE KARAR VERİN
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da uzun süredir görülen bu davada kararın, dosyadaki delillere göre verilmesi gerektiğini söyledi.
Adaletin yerine gelmesini beklediklerini ifade eden Başarır, "Dosyada sadece gizli bir tanık var ve o gizli tanığın ifadeleri savunma tarafından çürütülmüş durumda." değerlendirmesini yaptı.
Duruşmayı yöneten hakimlere de seslenen Başarır, "Bugün beklentimiz lütfen tüm ön yargılarınızdan arının, hiçbir siyasal yapıya bakmayın, vicdanınıza göre karar verin. Burada adalet bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu bu tip tüm davalara aynı hassasiyeti gösteriyor. Bugün de arkadaşlarımızla bu hassasiyetle davayı takip ediyoruz." diye konuştu.
KOBANİ DAVASINDA KARAR
Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'teki eylemlere ilişkin aralarında terör örgütü PKK elebaşılarının yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada hüküm açıklanıyor.
22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanık avukatlarının beyanlarının ardından, sanıklara son sözleri soruldu.
Mahkeme başkanı verilen aranın ardından hükmü açıkladı. Buna göre, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapse çarptırıldı.
Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım"dan 13 yıl 4 ay, "suç işlemeye tahrik" suçundan da 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski HDP milletvekili Ayla Akat Ata "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezası aldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın tahliyelerine karar verildi.
Eski HDP Milletvekilleri Aysel Tuğluk, Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, Ayhan Bilgen ile diğer sanıklardan Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün ise üzerlerine atılı suçlardan beraat etti.
DEMİRTAŞ'IN CEZASI BELLİ OLDU
Gültan Kışanak hakkında da ‘örgüt üyeliği’ suçundan 12 yıl hapis cezası, cezaevinde kaldığı süre itibarıyla tahliye edildi.
47 suçtan yargılanan Selahattin Demirtaş'a da toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Figen Yüksekdağ da toplamda 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Sabahat Tuncel'e devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, örgüt suçundan ise 12 yıl hapis cezasına karar verildi. Tuncel'in tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliyesine hükmedildi.
KOBANİ OLAYLARI NEDİR?
2011'de Suriye'de iç savaşın başlamasıyla DEAŞ'ın saldırıları sonrası PKK'nın Suriye kolu YPG, Rojava olarak adlandırılan bölgede sözde Afrin, Kobani ve Cezire kantonlarını oluşturdu. DEAŞ'ın saldırıları sonrası ortam gerildi. Terör Örgütü DEAŞ'ın PKK'ya karşı Kobani içine kadar girmesi sonrası gerilim Türkiye'ye sıçramaya başladı. DEAŞ'ın saldırılarına karşı bölgede yaşayan Kürtlerin can güvenliğinin sağlanması adına hükümete çağrıda bulunan HDP, 6 Ekim'de ülke çapında sokak eylemi çağrısı yaptı. O çağrıdan sonra ortalık savaş alanına döndü. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sokağa çıkan gruplar, önlerine geleni yakıp yıktı. Göstericiler okullara, bankalara zarar verdi. Eylemlerde hem güvenlik güçleriyle göstericiler hem de HÜDA-PAR'lı gruplar karşı karşıya geldi.
2 POLİS ŞEHİT OLDU, 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, 35 kişi hayatını kaybetti. 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi de 761 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı'nda et dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve üç arkadaşı da vardı. 4 genç bir grubun saldırısına uğradı. DAEŞ üyesi oldukları iddiasıyla binadan atılan gençlerin cenazelerine bile işkence yapıldığı öne sürüldü.
Olayların ardından bin 600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı. 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Olaylar sırasında 37 "nitelikli adam öldürme", 29 "adam öldürmeye teşebbüs", 3 bin 777 "mala zarar verme", 25 "alıkoyma", 395 "hırsızlık", 15 "yağma", 308 "iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal", 13 "Türk bayrağını yakma, 7 "Atatürk'ü Koruma Kanun'una muhalefet" suçu işlendi. Azmettirici olan terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları ile bazı hakkında da soruşturma başlatıldı. Olayların yaşandığı dönemde HDP Eş Genel Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı.
Eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 25 Eylül'de eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 7 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Aralarında belediye başkanı da olan 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.