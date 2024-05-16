Keşke daha farklı yapsaydım denilen anlar: Yaşamlarında geri dönüp baktıklarında insanların pişman olduğu 10 durum!
Yaşlanma hayatın doğal bir parçası olsa da, insanlar yaşlandıkça genellikle geçmişteki kararlarını ve yaşadıkları deneyimleri değerlendirirler. Bu değerlendirme sırasında ise birçok kişi yaşamında pişmanlık duyduğu anları ve yapmak istediği değişiklikleri düşünür. Peki, yaşlanan insanlar arasında yaygın olan pişmanlıklar neler olabilir, hiç düşündünüz mü? İşte, sizin için insanların yaşlandıklarında yapmadıklarına pişman oldukları 10 durum!
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Çoğu insanın hayatta pişmanlıkları vardır bu yüzden insanlar, yaşlandıkça kaçırdıkları fırsatları telafi etmek için az zamanları kaldığını fark eder ve daha çok pişmanlık duymaya başlar. Belki çok yaşlananların bu pişmanlıklarını telafi etmesi zor olabilir ancak hala genç olanlar için haberimizde yaygın pişmanlıkları psikologlardan ve çalışmalardan yararlanarak bir araya getirdik. İşte, detaylar...
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1. EĞİTİMLERİNİ İLERLETMEMEK
Sınıfta oturup sınavlara girme fikri herkese çekici gelmese de, eğitim fırsatlarını kaçırmak aslında birçok insan için hayatın ilerleyen dönemlerinde büyük bir pişmanlık kaynağıdır. Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni dergisinde 2008’de yayınlanan bir çalışmada eğitim, kariyer, romantizm, ebeveynlik, kişisel gelişim ve boş zaman ile karşılaştırıldığında çalışma deneklerinin pişmanlıktan bahsettiği 1 numaralı kategori, eğitimlerini bitirmemek ya da ilerletmemek oldu.
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2. HAYALLERİNDEKİ İŞİ BULMAYA ÇALIŞMAMAK
Hayalinizdeki işin peşinden gitmemek, emeklilik yaşına yaklaşan 50 yaş üstü insanlar için çok yaygın bir pişmanlıktır. Bir hayat sigortası şirketinin 2016 yılında 3 bin Amerikalıyla yaptığı bir ankete göre, araştırmaya katılanların yüzde 38'i kariyerlerinde daha fazla risk almış olmayı dilediklerini itiraf etti. Yüzde 29'u, zamanları olsaydı "yeni bir iş kurmak gibi bir hayalin" peşinden koşacaklarını söylerken, yüzde 21'i "gerçekten keyif aldıkları bir şeyi yaparak ikinci bir kariyere sahip olmayı" çok istediklerini söyledi.
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3. ''O'' KİŞİYE ÇIKMA TEKLİFİ ETMEMEK
Hayatınızın gidişatını değiştirebilecek bir olayı merak etmek, 50 yaşın üzerindeki insanlar için anormal değildir. On yıllar sonra kendinizi, lisedeki sınıf arkadaşınıza çıkma teklif edecek kadar cesur olsaydınız ne olurdu diye düşünürken bulabilirsiniz. Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni araştırmasına göre, eğitim ve kariyerden sonra yaygın pişmanlıklar arasında romantizmin üçüncü sırada yer aldığını ve katılımcıların yüzde 14,8'inin bunu seçtiğini belirtiyor.
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4. KARİYER YERİNE İLİŞKİLERİ SEÇMEK
NuView Tedavi Merkezi'nin baş klinik danışmanı Linda Whiteside'a göre, 50 yaşın üzerindeki pek çok kişi kariyerleri yerine ilişkilerine (örneğin bir partnerle, aile üyeleriyle veya çocuklarla) öncelik vermekten pişmanlık duyuyor.
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5. İLGİSİZ BİR PARTNER OLMAK
LCSW sertifikalı çift terapisti Lee Phillips’e göre partneriniz sizinle bağlantı kurmaya çalışırken o süreçte çok yoğun olduğunuz için veya çalıştığınız için vakit ayıramamış olabilirsiniz. Bu yüzden Phillips, çoğu yaşlı insanın ilerleyen yaşlarda sıklıkla partnerlerine dikkat etmek için zaman ve enerji harcamadıkları için pişman olacaklarını aktarıyor. Yani bu durum, ilişkide bir kopukluğa yol açtığı için kendilerini suçlu hissediyorlar.
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6. ÇOCUKLAR İÇİN EVLİ KALMAK
Evlilikten çabuk vazgeçmek bazıları için pişmanlık olsa da, pek çok kişi kötü bir ilişkiyi daha önce bırakmış olmayı diliyor. Lisanslı evlilik ve aile terapisti Elisabeth Goldberg, hastaları arasında "kötü bir evliliği sürdürmenin 50 yaşın üzerindeki insanların bir numaralı pişmanlığı olduğunu" söylüyor.
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7. KİN TUTMAK
Elbette birisi size haksızlık yaptığında kin tutarak kendinizi korumak iyi hissettirebilir, ancak büyük olasılıkla daha sonra pişman olacak kadar uzun yaşayacaksınız. Bu konuda Colorado merkezli psikolog ve yaşam geçişleri uzmanı Elisa Robyn, ''Affettiğimizde kendi yaralarımıza ve üzüntülerimize tutunuruz" diyor.
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8. ANILARI SAKLAMAMAK
2022 yılında YouGov tarafından 6 bin 90 katılımcıyla yapılan bir çalışma, Amerikalıların neredeyse yarısının (yüzde 47) yakın oldukları ve artık hayatta olmayan bir kişiyle yaptıkları konuşmayı kaydetmedikleri veya belgelemedikleri için pişman olduklarını söylediğini ortaya çıkardı.
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9. TATİLE ÇIKMAMAK
Glassdoor tarafından 2017'de yürütülen bir araştırmaya göre, ortalama bir ABD çalışanı, izin süresinin kabaca yarısını kaybediyor. Ankete katılanların yüzde 66'sı tatile çıktıklarında hala çalıştıklarını söyledi.
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Dahası, Priceline 2018'de İş-Yaşam Dengesi Raporu'nu yayınladığında, insanların yüzde 41'inin, iş nasıl yaptıklarına gelince "zorunluluk" gezilerinin (örneğin düğünler, bekarlığa veda partileri, bebek partileri vb.) en büyük pişmanlıkları arasında olduğunu söylediğini buldular.
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10. ENDİŞELENEREK ÇOK FAZLA ZAMAN HARCAMAK
Kaygı ve stres birçok insan için kaçınılmazdır ancak bunu sürekli yapmak duygusal ve fiziksel sağlığınızı etkileyebilir. Liberty Mutual Insurance'ın 2016 tarihli bir raporuna göre, nüfusun yüzde 38'i her gün, genellikle sabahın erken saatlerinde veya akşam geç saatlerde endişeleniyor.
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Raporda, "Aslında, hayatlarına geriye dönük bakan yaşlı yetişkinler sıklıkla en büyük pişmanlıklarının, endişelenerek çok fazla zaman harcamaları olduğunu söylüyorlar" ifadesine yer veriliyor.
Kaynak: Personality and Social Psychology Bulletin, Best Life, Business Wire, Glass Door, Today, Liberty Mutual Insurance