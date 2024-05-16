2. HAYALLERİNDEKİ İŞİ BULMAYA ÇALIŞMAMAK

Hayalinizdeki işin peşinden gitmemek, emeklilik yaşına yaklaşan 50 yaş üstü insanlar için çok yaygın bir pişmanlıktır. Bir hayat sigortası şirketinin 2016 yılında 3 bin Amerikalıyla yaptığı bir ankete göre, araştırmaya katılanların yüzde 38'i kariyerlerinde daha fazla risk almış olmayı dilediklerini itiraf etti. Yüzde 29'u, zamanları olsaydı "yeni bir iş kurmak gibi bir hayalin" peşinden koşacaklarını söylerken, yüzde 21'i "gerçekten keyif aldıkları bir şeyi yaparak ikinci bir kariyere sahip olmayı" çok istediklerini söyledi.