REKLAM advertisement1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımlarıyla 26 Şubat 2024’te hizmete açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’na, Dünyanın en çok okunan gezi sitelerinden “lonelyplanet.com”’dan övgü. Sitede yer alan makalede yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi olarak hayata geçirilen 8.3 kilometrelik hat Avrupa’da görülmesi gereken 6 demiryolu hattı arasında gösterildi.

“ESKİ SİRKECİ’DE HALA HAYAT VAR”

Lonely Planet isimli gezi rehberinin internet sitesinde yayımlanan “Avrupa’nın gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası” başlıklı makalede Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan Sirkeci’den başlayan ve Kazlıçeşme’de biten bu hattı nostaljik gezginlerin mutlaka kullanması gerektiği vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

REKLAM “İstanbul'un Sirkeci sahil hattı boyunca ilerleyin ve eski halinin bir gölgesi olduğunu görün. İstanbul'un Sultanahmet semtinde, Boğaziçi kıyısında bulunan Sirkeci, en çok da efsanevi Orient Ekspresi trenlerinin bir zamanlar son durağı olarak bilinir. Ancak, Sirkeci 2013 yılında uzun mesafe hizmetlerini durdurmuştu. Şehir Sirkeci etrafında koşuştururken, yer seviyesindeki platformlar kullanılmamış durumda kaldı, yer altındaki Marmaray tren hattı ise eski şehrin altından Avrupa'dan Asya'ya yolcu taşıyor. Ancak, eski Sirkeci'de hala hayat var. Kazlıçeşme'ye yeni açılan 8.3 kilometrelik hafif raylı sistem trenleri orijinal tren garına geri getiriyor. Zamanla, bu yenilenmiş hatlar Sofya ve Bükreş'e giden hizmetler Marmaray hattının batı ucundaki daha az uygun kalkış noktası olan Halkalı yerine Boğaziçi kıyılarına dönüşünü bile görebilir. Nostaljik gezginlerin, Avrupa'nın en eski istasyonlarından birini bu hattı kullanmalı. Hatta bu hat belki de yeni duraklardan biri olan Kumkapı'da deniz ürünleri yemeğini yemesi için bir trene binme bahanesidir.”

GÜNLÜK 10 BİN KİŞİ SEYAHAT EDİYOR Bulunduğu güzergahı ve seyir güzelliği ile İstanbul’a kazandırılan yeşil alanlarıyla, parkları ve bisiklet yoluyla çevre ve insan odaklı projeyi gündeme taşınan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, İstanbullular tarafından da büyük ilgi gördü. Hattı hizmete alındığı 25 Şubat 2024 tarihinden bu yana 800 bin yolcu kullanırken, her gün ortalama 10 bin kişi burada seyahat ediyor. İstanbul’da Tarihi Yarımada’nın Altın Halkası olarak adlandırılan ve Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan kapısı olarak adlandırılan hat, 1888 yılında açılan Sirkeci Garı ile uzun yıllar Orient Ekspresi’nin son durağı olarak hizmet vermişti. Ayrıca sosyokültürel, rekreasyon, spor ve bisiklet gibi imkanlarıyla İstanbullulara hizmet veren hat seyir güzelliği olan güzergahı ile dikkat çekiyor.

“141 YILLIK HATTI GÜNÜMÜZ İHTİYAÇLARINA GÖRE YENİLEDİK” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 141 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı sil baştan yaparak bambaşka bir yapıda hem demir yolu hem de yaya odaklı ve çevreci bir projeyle yeniden İstanbul'a kazandırdıklarını belirterek, “8.3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı; 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanı, 6 bin metrekare kapalı sosyal-kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alanıyla sosyo-kültürel yönü itibarıyla da öne çıkmaktadır. Proje kapsamında ecdat yadigarı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da restore ettik. İstanbul’un en değerli alanlarını vatandaşların kullanımına kazandırarak, sosyal hayata önemli katkı sunuyoruz. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım projemiz, bu yaklaşımımızın en önemli örneklerinden biridir” dedi.