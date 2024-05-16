Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık

"ÜZERİNDE KURYE OLDUĞUNU BELİRTEN PİZZACI MONTU VAR"

Anne Akman, "Katil azmettirildi, bunun farkındayız. Katilin 17 yaşında olduğu söyleniyor. Bıçaklama ve kasten yaralama gibi 6 ayrı suç kaydı var. O caninin babası da cinayetten dolayı 10 yıldır Buca Cezaevi'nde yatıyor. Cinayetten yatan bir adam hafta sonu için izinli çıkabiliyor, Türkiye'de yeni bir meslek grubu oluşabilir. Babası da cezalandırılmalı, çünkü azmettiricisi o. 'Benim yapamadığımı artık çocuğum yapacak' diye oğluna el veren kişi babası. Ata'nın sipariş götürdüğü apartmanda, bu caninin babasının daha öncesinde birlikteliği olduğu söylenilen bir kadın oturuyormuş ama o kadın bir başkasıyla evliymiş. O caninin babası, eski kadın arkadaşına 'senin imam nikahlı eşini öldüreceğim' diyor. Kadının alt kattaki arkadaşına da bilenmiş, onu da tehdit ediyor ve 'senin oğlunu öldüreceğim' diyor. Bu caninin azmettiricisi olan babasının şöyle bir beyanı var; 'artık benden iş geçti, benim yapamadığımı oğlum yapacak görürsünüz' diye tehditleri var, bunun da tanıkları var. Yani o gece apartmandan kim çıksa bunu yaşayacaktı. O geceki görüntülerin bir kısmını istemeden izledim, Ata'nın üzerinde kurye olduğunu belirten pizzacı montu var. Ata'nın orada işini yaptığı belli" diye konuştu.